CHP'li Mansur Yavaş'a zor soru: Aradaki fark kimin cebinde?

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğine ilişkin haberler, kamuoyunda geniş yankı buldu.

Sayaç skandalına ilişkin yeni vahim bilgilere de ulaşıldı. İki belediyenin su sayaçları arasındaki tek fark, Ankara'nın sayacının, Lora denilen ve uzaktan okumaya yarayan teknolojik haberleşme sistem içermesi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Lora sistemini kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) başvuru bile yapmadığı ortaya çıktı.

ASKİ'nin su sayaçlarını, eski sistemle okumaya devam ettiği anlaşıldı.

Adrese teslim ihale

Halbuki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki ASKİ, ihale şartnamesine, su sayaçlarının "Lora" sistemi bulunması maddesini koymuştu. İhaledeki bu şartın, sadece, rakip firmaların ihalelere girmesini engellemek amacıyla maddeler arasına konulduğu ifade ediliyor.

Mansur Yavaş'ın, Lora sistemli 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme yaparak, kamunun parasını havaya attığı belirlendi. Skandal olayı yorumlayan bir uzman, "Büyükşehir gelişmiş bir telefon cihazı satın almış ama ona hat bile almamış" değerlendirmesi yaptı.

"Aradaki fark kimin cebinde?"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kütahya'nın 209 liraya aldığı sayaca neden 170 lira fazladan ödeme yaptın" sorularına da, şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadı.

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer, "Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacaksınız sayın Mansur Yavaş" diye sordu.

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme... 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme... Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.

Mansur Yavaş'ın sayaç skandalı sosyal medyada da gündem oldu. İşte Mansur Yavaş'a gelen o tepkiler:

Zekeriya Say: 25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra, şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi…

Seda Arslan: Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde.