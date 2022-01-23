CHP’li Mansur da Koç’u tercih etmiş

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da akaryakıt alımında Koç Holding’e bağlı Opet firmasını tercih ettiği ortaya çıktı. Yavaş’ın pasladığı 8 adet ihaleyle adeta Koç’u ihya ettiği belirlendi.

Öde öde bitmeyen diyet

Sermayenin koçbaşı ile CHP’lilerin akçeli ilişkileri gündemden düşmüyor. CHP- İP ve HDP’nin desteğiyle seçilen ve canlı yayınladığı göstermelik birkaç ihaleyle şeffaflık algısı oluşturmaya çalışan CHP’li Yavaş’ın talimatıyla gerçekleşen ‘Motorin, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, Adblue Alım İşi” ihaleleri adrese teslim şekilde Opet Petrolcülük Anonim Şirketi’ne paslandı. Belediye Makina İkmal ve Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ve 22 Haziran 2020-22 Haziran 2021 tarihleri arasını kapsayan bir yıllık yakıt alımı işi için Yavaş, toplamda 91 milyon 184 bin 640 TL ücret ödedi.

Koç Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mehmet Koç’un makamında ziyaret ettiği sonradan Mansur Yavaş, 2021’de de akaryakıt alımında Opet’i tercih etti. Yavaş’ın talimatıyla gerçekleştirilen 7 adet ihale için Opet’e toplamda 100 milyon 184 bin 145 bin 545 TL aktarıldı. İşte o ihaleler:

1 Nisan 2021, 98 milyon 523 bin 800 TL

1 Nisan 2021, 625 bin 200 TL

31 Mart 2021, 384 bin 750 TL

1 Nisan 2021, 358 bin 400 TL

5 Nisan 2021, 205 bin 200 TL

1 Nisan 2021, 39 bin 690 TL

31 Mart 2021, 8 bin 505 TL.

‘Jet'le alan Ekrem 'OHAL'le verdi!

Akit, CHP’li İmamoğlu’nun da seçim çalışmaları kapsamında kendisine tahsis edilen özel jetin diyetini ödemek için İBB iştiraki İETT’nin akaryakıt alımı ihalelerini Koç Grubu’na ait Opet şirketine pasladığını ortaya çıkarmıştı. İki yılda Opet’ten 448 milyon 90 bin 200 TL’lik motorin alımı gerçekleştiren İmamoğlu, akaryakıt alımı ihalesini Koç’lara verebilmek için koronavirüs salgınını bahane ederek olağanüstü hallerde uygulanan 21/B maddesini devreye soktu. Böylece, AK Parti döneminde yüzde 11 olan akaryakıt indirim oranını yüzde 3’e çekilerek, İBB yüzde 8 oranında zarara uğratıldı.