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CHP'li Mahmut Tanal'ın Kocaeli iddiasına cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin afet bölgesi Düzce’ye hiç yardım eli uzatmadı iddiasına cevap geldi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:49
CHP'li Mahmut Tanal'ın Kocaeli iddiasına cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Kocaeli iddiasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın cevap verdi.

Halk TV’de konuşan Mahmut Tanal, “Burada 24 köyde, üç ilçede büyük bir facia yaşandı. Büyük bir afet yaşandı. Gün ayrışma günü değil, yara sarma günü. Düzce’nin hemen yanında Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu bölgeye yardım göndermedi. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri yardım gönderdi” ifadelerini kullandı.

'Özür dileyin!'

CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın açıklamalarına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın cevap verdi.

Twitter hesabından Mahmut Tanal’ı etiketleyerek cevap yazan Büyükakın, “Sn. Tanal gercekleri çarpıtan son derece sorumsuz ve talihsiz açıklamanızdan dolayı sizi özür dilemeye ve hatanızı düzeltme erdemini göstermeye davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:49
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