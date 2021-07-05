CHP'li Mahmut Tanal yine rezil oldu

AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak isterken her fırsatta rezil kepaze olan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine alay konusu oldu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde bulunan caddelerdeki direklere Başkan Erdoğan'ın posterlerinin asılmasından rahatsız olan Tanal, "Bayram değil, seyran değil, seçim değil, Erdoğan’ın sıra sıra posterleri Cizre caddelerinde neden asılıyor?" dedi.

Ortada tek bir parti bayrağı dahi yokken, Türk bayrağı ile birlikte devlet başkanı sıfatıyla Erdoğan'ın posterlerinin asılması karşısında adeta kuduran Tanal, "Hiçbir partinin genel başkanının fotoğrafı asılmazken Erdoğan’a bu ayrıcalık neden tanınıyor? Fotoğraf dediğiniz makama asılır. Direklerin tepesi makam mı? Yapılması gereken: Erdoğan’ın posterlerinin Cizre caddelerinden kaldırılmasıdır" diyerek küstah sözler sarfetti.

Hizmet anlayışı sadece heykel dikmekten ibaret olan ve Türkiye'nin yararına olacak her projenin önüne takoz koyan CHP'ye toz kondurmayan Mahmut Tanal, ikiyüzlü bir şekilde hizmetten dem vurdu.

Tek gayesi halka hizmet etmek olan AK Parti'nin gösteriş ve şatafat peşinde koştuğu hezeyanında bulunan Tanal, CHP'nin boş işlere harcadığı milyonlarca lirayı görmezden gelerek şunları kaydetti:

"Bu kadar israfa, gösterişe, şatafata ne gerek var? Bu posterlere harcayacağınız parayı, Cizre’ye hizmet için harcasaydınız."

AK Parti'ye hizmet dersi vermeye kalkarak algı operasyonu yapan CHP'li Mahmut Tanal şöyle devam etti:

"Cizre’nin suyu, havası, toprağı kirletiliyor. Hastane yetersiz, elektrik yok, temiz suya erişilemiyor. İşsizlik had safhada. Cizre’nin sorunlarını hallettiniz de tek derdiniz Erdoğan’ın posterini asmak mı kaldı?"

Türkiye'yi "başkomutan" sıfatıyla yöneten Erdoğan'a ayrıcalık tanındığını iddia ederek gülünç sözler sarfeden Tanal alay konusu olurken sosyal medyada "Mahmut Tanal rezil olmaktan bıkmıyor musun sen?" şeklinde yorumlar yapıldı.