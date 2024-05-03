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Siyaset CHP'li Köksal'ın utanmazlığına bakın! Köşeye sıkışınca 'cebimden yaptırıyorum' diyor
Siyaset

CHP'li Köksal'ın utanmazlığına bakın! Köşeye sıkışınca 'cebimden yaptırıyorum' diyor

Yeniakit Publisher
2024-05-03 20:39:00 - 2024-05-03 20:41:44
CHP'li Köksal'ın utanmazlığına bakın! Köşeye sıkışınca 'cebimden yaptırıyorum' diyor

Makam odasında "böcek" olduğunu iddia edip dinlendiğini öne süren CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi.

Burcu Köksal, "Burada böcek var" diyerek dinlendiğini öne sürmüştü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ise iddiaya ilişkin kendilerine bir şikayet ya da somut bir delil gelmediğini belirterek, "2-3 hafta geçmesine rağmen herhangi bir teslim edilen görsel ses kaydı ya da buna bir benzer bir somut hiçbir şeyin olmadığını öğreniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İddia sahibi Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal ise ilk icraatı olarak makam odasını zevkine göre tadilat ettirmişti.

Böcek iddiasına sığınan Köksal, iddiasına kanıt sunamayınca köşeye sıkıştı.

CHP'li Köksal, “Afyonkarahisar Belediyesi makam odasında kazımadan dolayı boya badana yapılması gerekti. Bununla ilgili dışarıdan herhangi bir hizmet almıyorum. Tüm çalışmayı belediye personeli tarafından yapılmaktadır. Bütün masrafları kendi cebimden, kendi maaşımdan yaptırıyorum” dedi.
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