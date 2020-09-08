CHP'li Karaca: "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırana dek dimdik ayaktayız"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırana dek Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik ayakta duracağız." ifadelerini kullandı.

Karaca, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Büyük ve köklü bir ailenin üyesi olmaktan duyduğumuz gurur, partimiz emektarlarından devraldığımız çalışma azmi ve kararlılıkla, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerine sahip çıkmaya bir kez daha söz veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de eşit yurttaşlar olarak yaşayabilmenin, Cumhuriyet ile elde edilen kazanımları koruyabilmenin, hak ve özgürlüklerin mücadelesini verebilmenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin, sanatçıların, aydınların, düşüncesini açıkladığı için hürriyetinden yoksun bırakılanların, haklarına erişmekte engellerle baş başa bırakılanların ülkesi olmaktan çıkana, evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırana dek Cumhuriyet Halk Partisi olarak dimdik ayakta duracağız. Partimizin kuruluş yıl dönümünde, pandemi koşulları nedeniyle yan yana, omuz omuza gelemesek dahi birbirimize, vazgeçilmezimiz partimize, bize bıraktığı yegane değerli emanet için Atatürk'e duyduğumuz derin bağlılıkla bir aradayız."



