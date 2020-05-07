CHP'li kadınlardan yaşlılara koronavirüs desteği

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren parti örgütü ile koordineli olarak sokak sokak tespit edilen 60 yaş üstü vatandaşlara hastalıktan korunma yollarını anlattı, ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı oldu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın kolları olarak yasakların başladığı ilk günden itibaren harekete geçtiklerini söyledi.

İlk olarak parti genel merkezinde bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve faaliyet planlarıyla bazı genelgeler hazırladıklarını anlatan Köse, "Bu genelgelerimizle kadın örgütleri olarak tüm illerde 60 ve üzeri yaş grubunu telefonla arayarak ihtiyaçlarını sorduk. Bunlar üyelerimiz değil, tespit ettiğimiz, ulaşabildiğimiz 60 yaş üstü herkes arandı." dedi.

"Koronavirüsten nasıl korunulur?", "Kişisel olarak neler yapılması gerek?" gibi başlıklar altında ayrı bir genelgenin de il kadın kollarına ulaştırıldığını aktaran Köse, broşür haline getirilen bu genelgenin başta yaşlılar olmak üzere tüm kesimlere dağıtıldığını bildirdi.

Kadın örgütü olarak yaşlıları arama işini bireysel olarak gerçekleştirdiklerini ifade eden Köse, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"Mahalleleri kendi aramızda bölüşerek herkes bir mahalleyi, sokağı arıyor. Genel Merkezimizden 60 yaş ve üstü vatandaşlarımızın bilgisi zaten bize geldi. Aradığımız kişiye koronadan korunma süreçlerini anlatıyoruz. Evde kalmanın, fiziki mesafenin önemini anlatmaya çalışıyoruz. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Özellikle 65 yaş üstü yalnız yaşayan kadınların ihtiyaçlarını temin etmeye çalışıyoruz. Bunu temin ederken de belediyelerimizden destek alıyoruz. Bunların bir kısmı yani yapabildiklerimiz ücretsiz oluyor, bir kısmı da zaten istediklerinin ücretini ödüyor. Sürekliliği olan bir çalışma bu. Bu arada mahalle temsilcilerini belirliyoruz. CHP üyesi olması şart değil, yakınlık kurduğumuz kadınlardan mahalle, sokak temsilcisi belirliyoruz. Bu temsilcilerle o mahallenin, sokağın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Çünkü o bölgeyi en iyi onlar tanır. Bu şekilde sorunu yerinde çözmeye çalışıyoruz."

Kaç kişiye ulaşıldığıyla ilgili henüz ellerinde bir veri bulunmadığını belirten Köse, "Parti ayrımı gözetmeksizin binlerce yaşlımıza ulaştık, belirlediğimiz mahalle temsilcileri ile de bu kişilere ulaşmaya devam ediyoruz. Bu süreci el ele vererek hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

- Şiddet gören kadınlar

Bunun yanı sıra salgın döneminde şiddet gören kadınlarla ilgili çalışma yaptıklarını da vurgulayan Fatma Köse, Genel Başkanlık olarak konuyla ilgili CHP'li belediyelere bir genelge gönderdiklerini ifade etti.

Köse, şöyle devam etti:

"Bu genelgede ise şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri merkezlerin bir an önce belirlenip, telefon numaralarıyla yayınlanmasını istedik. Bunlar birçok belediyemiz tarafından görsel olarak paylaşıldı. Sığınma merkezleriyle ilgili telefon numaralarının verilmesini özellikle istemiştim, onlar da verildi. Belediyelerimiz tarafından sığınma merkezleri yeniden elden geçirildi ve daha yaşanılabilir hale getirildi."

Tarım işçisi kadınların da salgın döneminde ayrı bir sorun olarak karşılarında durduğuna dikkati çeken Köse, yüzlerce tarım işçisi kadının salgın dönemine rağmen mecburen çalıştıklarını söyledi.

Birkaç haftadır Mersin bölgesinde kadın tarım işçileriyle yüz yüze görüşmeler yaptıklarını ve halen bölgede bu çalışmayı sürdürdüğünü belirten Fatma Köse, "Koronavirüs hiç onlara uğramamış gibi bütün tarım işçilerinin, özellikle de kadınların alanda olduğunu görüyorum. Hatta bunlar arasında yasak olmasına rağmen 20 yaş altı kadınlar ve çocuklar da bulunuyor. Bu süreci tamamen kadınların omuzladığına şahit oldum." dedi.

Kendisinin daha çok onları ve sorunlarını dinlediğinin altını çizen Köse, koronavirüsle ilgili hazırladıkları broşürleri de dağıtma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Köse, "Birkaç gün daha bölgede çalışma yapacağım. Çalışmam bittiği zaman tarım işçileriyle ilgili neler yapılması gerektiği konusunu bir rapor halinde Genel Başkanımıza sunacağım." diye konuştu.







