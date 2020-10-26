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Gündem CHP'li kadın başkan yardımcısından skandal sözler!
Gündem

CHP'li kadın başkan yardımcısından skandal sözler!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'la ilgili küfür içerikli skandal paylaşımda bulunan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:18:00 -
CHP'li kadın başkan yardımcısından skandal sözler!

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi rezil bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim" cümleleriyle başlayan ve galiz küfürlerle devam eden ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.

Skandal paylaşım

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Fenerbahçe'nin, sahasında Trabzonspor'u konuk ettiği maç öncesi CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'tan, Trabzon'u hedef alan skandal bir paylaşım geldi.


Kılınç, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki "ilaydaakilinc" adlı hesabından Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ağır hakarette bulundu. Bir grup taraftarın tribünden açtığı "Trabzon şehri yer yüzünden silinsin" yazılı fotoğrafı paylaşan Kılınç "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim. Sana şehir diyenin a… s…" şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Paylaşımın ardından Twitter'da İlayda Kılınç ve CHP'ye yönelik sert tepkiler geldi. Gelen tepkiler üzerine İlayda Kılınç'ın hesabını kapattığı görüldü.
Sosyal medya hesabını kapatan Kılınç hakkında disiplin soruşturması açıldı.

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Yorumlar

hakan

burdan chpye oy veren trabzonlulara duyurulur bu saatten sonra chp bir oy bile almamalı
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Şerif

Şimdi hesabım çalındı diyecek
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