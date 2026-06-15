CHP’li Kadıköy kaçak cenneti

ADEM YILMAZ İSTANBUL

Akit, ruhsatsız yapıların salgına dönüştüğü ve adeta “kaçak yapı cenneti” haline gelen CHP’li Kadıköy Belediyesi’ndeki usulsüzlükleri deşifre etmeyi sürdürüyor. Gazetemizin 4 Mayıs tarihli sayısında “Kadıköy’de rantsal dönüşüm rezaleti”, 4 Haziran’da ise “CHP’li Kadıköy, kaçak yapıdan geçilmiyor” başlığıyla gündeme getirdiği usulsüz yapılar gündemdeki yerini korurken şimdi de Kadıköy Bağdat caddesinde bulunan bir kaldırımın yeni yapılan meyhaneye ilave edildiği ortaya çıktı.

CHP yönetimindeki Kadıköy ilçesinin en değerli yeri Bağdat Caddesi üzerindeki 514 nolu yeni yapılan Çakıl isimli meyhanede, projeye aykırı olarak zemin kat döşemede delik açılarak bodrum kata iniş verildiği ve Bağdat caddesine bakan ön cephedeki kotun, çelik platformlarla yükseltilerek meyhaneye dahil edildiği belirlendi. Deprem açısından çok tehlikeli değişimlere imza atan meyhanecilerin, arka cephede de projeye aykırı ilave kapalı alanlar yaptıkları tespit edildi. Çakıl isimli meyhanenin diğer şubesinin müdavimlerinden olduğu öne sürülen CHP’li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Başkan Yardımcısı Başar Necipoğlu’nun ise vatandaşlarca yapılan CİMER şikayetlerini görmezden geldiği ve kaçak yapıya müdahale etmediği ifade edildi. Öte yandan konuyla ilgili ulaştığımız binanın müteahhidi Şeref Sadıkoğlu ise söz konusu dükkânın mal sahibinin eşi olduğunu belirterek, pergole yapmanın hakkının olduğunu ve yasal izni olduğunu söyledi. Müteahhit, “Binanın yönetim planında ön yan ve arka bahçe kullanım hakkının dükkâna ait olduğu ve belediyenin izin verdiği ölçüde her türlü açılır kapanır pergole yapılabileceği konusunda izin ve muvaffakatı mevcuttur” ifadelerini kullandı.