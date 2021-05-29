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Gündem CHP'li ismin oğlu silah kaçakçısı çıktı
Gündem

CHP'li ismin oğlu silah kaçakçısı çıktı

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat, Suriye sınırında yakalanan 13 kalaşnikof tüfekle ilgili gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 12:29:00 - 2021-05-29 12:48:04
CHP'li ismin oğlu silah kaçakçısı çıktı

CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat'ın, Suriye'den Türkiye'ye silah kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı.
Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'ndan 26 Mayıs'ta Türkiye'ye giriş yapan ve Cerablus'taki görevlileri taşıyan minibüste yapılan aramada, 13 adet AK47 Kalaşnikof uzun namlulu silah yakalandı.

Çok sayıda şarjör ve merminin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan minibüs şoförü T.G., taşıma işlemini "Polat" diye bildiği kişinin isteği doğrultusunda 8 bin lira karşılığında yaptığını anlattı.



Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, bahsi geçen kişinin CHP Karkamış İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın oğlu İrsan Polat olduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Polat'ın telefonuna el konulurken soruşturma genişletildi.

Mahkeme sevk edilen Polat, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Polat, tutuksuz yargılanacak.
Bu arada İlçe Başkanı Mehmet Polat'ın kuzeninin ise CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat olduğu öğrenildi.

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Yorumlar

Ali Şükrü Karaalioğlu

Ay bende eski BAŞ BAKAN Oğlu sandım. Venezuelalı gazeteci Roberto Deniz: Türkiye'den maske geldiğini hatırlamıyorum. Aynı dönemde uyuşturucu kaçakçılığından aranan Venezuelalı bakan Tareck el Aissami 4-5 kez Türkiye'yi ziyaret etmişti
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