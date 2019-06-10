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CHP'li İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama

Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına moderatör olarak FOX TV'nin CHP'li sunucusu İsmail Küçükkaya seçildi. Karar sonrası Küçükkaya'dan ilk açıklama geldi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
CHP'li İsmail Küçükkaya'dan ilk açıklama

AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun ortak yayınını yönetecek olan İsmail Küçükkaya isminin kesinleşmesinin ardından bir açıklama yaptı.

“Bu benim için tarihi bir görev''

FOX TV'nin marjinal kimliğiyle tanınan CHP'li haber spikeri İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun yapılması planlana ortak yayınını sunmasıyla ilgili şunları söyledi.

''Hem ülkemin demokratik hayatı için hem de aşık olduğum mesleğimin seviyesini yukarı çıkartmak için elimden gelen bütün çabayı göstereceğim" 

Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!

Canlı yayının detayları kısa bir süre önce belli olmuştu. İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek.

Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek.

Teknik alt yapı hizmetlerini CHP ve AK PARTİ ortaklaşa karşılayacak. Canlı yayını isteyen tüm kanallar ve internet siteleri canlı yayınla verebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:39
  1. İsmail Küçükkaya
  2. Binali Yıldırım
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi

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