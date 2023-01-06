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Siyaset CHP'li isimden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın
Siyaset

CHP'li isimden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a oy verirsem şaşırmayın

6'lı Masa'da adaylık tartışmaları devam ederken CHP'nin önemli isminden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 22:25:00 - 2023-01-06 22:25:47

Ülke TV ekranlarında En Sıradışı programında konuşan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'nin önemli ismiyle arasında geçen telefon konuşmasını paylaştı.

CHP'li isim Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

"Türkiye'ye yazık ederiz"

Pazarcı açıklamasında, "CHP'den çok çok önemli bir isimle görüştüm. Son dönemde de bayağı bir muhalefet yapıyordu. Telefon görüşmesinde aynen şunu dedi. 'Benim kafam karışık. Karikatür tiplerle biz yola çıkamayız. Türkiye'ye yazık ederiz. CHP'nin fikirlerini savunuyorum ama ortada CHP de kalmadı. Ne yapacağımı şaşırdım. Ben Erdoğan'a oy verirsem şaşırma' dedi bana. Herkesin tanıdığı bir isim. Zaten söylersem linç ederler" ifadelerini kullandı.

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