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Siyaset CHP'li isim, polisi sürükleyerek yaraladı!
Siyaset

CHP'li isim, polisi sürükleyerek yaraladı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde CHP'li Bülent Sadıkoğlu, kontrol noktasında durdurulunca kaçmaya çalışırken polisi sürükleyerek yaraladı. Polis memurunun vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 10:48:00 -

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Ömer Türkçakal Bulvarı'nda rutin trafik uygulaması yapan trafik polisleri, 06 CHP 50 plakalı otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak isteyen trafik polislerinin belgelerini istediği sürücü ise aniden gaza basarak kontrol noktasından kaçmaya başladı.

Otomobili durdurmak için aracın kapısına tutunan trafik polisi ise yaklaşık 30 metre araçla birlikte sürüklendikten sonra yere düşerek yaralandı.

Vücudunda kırıklar oluşarak yaralanan polis, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan aracın sahibinin ise CHP’de bir dönem ilçe gençlik kolları başkan yardımcılığı ve il gençlik kolları başkan vekilliği yapan Bülent Sadıkoğlu belirlendi.

Polis memurunu yaralama suçundan firari olarak aranan ve halen partisinin üyesi olan Sadıkoğlu’nun partisinden ihraç edilmesi için sürecin başladığı açıklandı.

İhraç sürecinin başlatıldığını sosyal medya hesabından duyuran CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Sadıkoğlu'nun partide şu an aktif görevi bulunmadığını belirttiği açıklamasında, "Polis memurumuzun ve tüm vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan şahsın, partimizden en kısa sürede ihraç edilmesi için gerekli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Yorumlar

Eyman

Bu cHp iyice azdı.
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mutmaine

Millettende böyle kaçıyorlar...çarparak
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