Maç saatleri belli oldu! Süper Lig'de ramazan düzenlemesi
TFF, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programını duyurdu. Açıklanan fikstürde Ramazan ayı düzenlemesinin yapıldığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada Ramazan ayı boyunca oynanacak maçların saatlerinin iftar vakitlerinin dikkate alınarak hazırlandığı vurgulandı.
TFF'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır. UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."
İşte mücadelelerin oynanacağı tarihler: