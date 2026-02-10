Burada yaşayanlar birbirlerine çok bağlı: İşte boşanmanın en az olduğu iller!
TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de boşanma rakamları belli oldu. Buna göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı.
Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.
2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.
İŞTE BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER
10-BİNGÖL
9-MARDİN
8-BATMAN
7-AĞRI
6-VAN
5-BİTLİS
4-SİİRT
3-MUŞ
2-ŞIRNAK
1-HAKKARİ/ derleyen: haber7
