Burada yaşayanlar birbirlerine çok bağlı: İşte boşanmanın en az olduğu iller!

2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.