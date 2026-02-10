  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
14
Yeniakit Publisher
Burada yaşayanlar birbirlerine çok bağlı: İşte boşanmanın en az olduğu iller!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Burada yaşayanlar birbirlerine çok bağlı: İşte boşanmanın en az olduğu iller!

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de boşanma rakamları belli oldu. Buna göre, Türkiye'de boşanmış kişi sayısı 3 milyon 567 bin 484'e ulaştı.

Bu rakam, yetişkin nüfusun yüzde 5,20'sini oluşturdu.

2025 yılı itibarıyla 15 yaş ve üzerindeki 68 milyon 561 bin 445 kişilik nüfusun; 19 milyon 861 bin 472'sinin hiç evlenmediği, 41 milyon 271 bin 735'inin evli olduğu, 3 milyon 567 bin 484'ünün boşandığı ve 3 milyon 860 bin 754 kişinin ise eşini kaybettiği belirlendi.

İŞTE BOŞANMA ORANI EN YÜKSEK OLAN İLLER

10-BİNGÖL

9-MARDİN

8-BATMAN

7-AĞRI

6-VAN

5-BİTLİS

4-SİİRT

3-MUŞ

2-ŞIRNAK

1-HAKKARİ

