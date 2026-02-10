İşte paçanga böreği tarifinin en lezzetli hali: İçi akışkan dışı çıtır! Sofrada kapış kapış gidecek
Özel davetlerin ve iftar sofralarının vazgeçilmez çeşidi paçanga böreğine sofralarınızda yer açın...
Pastırmanın aroması, kaşar peynirinin eşsiz dokusuyla birleşiyor; ortaya damaklarda iz bırakan bir lezzet şöleni çıkıyor. Klasik paçanga böreğini restoran kalitesinde evde yapmanın sırlarını mercek altına aldık. İşte paçanga böreğinin yağ çekmemesi ve dışının çıtır kalması için mutfak sırları...
Türk mutfağının geleneksel lezzetleri arasında, kokusuyla bile iştah kabartan nadir tariflerden biridir paçanga böreği. Özellikle özel davetlerin ve iftar menülerinin vazgeçilmezi olan bu lezzet, dışarıdan bakıldığında yapımı kolay görünse de aslında ustalık isteyen detaylar barındırıyor. Peki, paçanga tarifi nasıl yapılır?
Birçok ev hanımı ve mutfak meraklısının en büyük şikâyeti olan "böreğin fazla yağ çekmesi" veya "içinin sulanması" sorunlarını ortadan kaldıracak o formül sonunda çözüldü.
Mutfakta profesyonelliği yakalamak isteyenler için hazırladığımız bu rehberde; domatesin suyundan yağın sıcaklığına kadar, paçangayı "imza yemek" haline getirecek tüm detayları adım adım derledik. İşte çaysız olmaz diyenlerin, misafirine şov yapmak isteyenlerin favorisi olacak o efsane paçanga böreği reçetesi...
Paçanga böreği, özellikle pastırma ve kaşar peynirinin o eşsiz uyumuyla kahvaltıların ve ara sıcakların yıldızıdır. Domatesin Suyu: Domatesin çekirdekli ve sulu kısmını kullanmamaya özen gösterin; aksi halde böreğiniz içten sulanır ve çıtırlığını kaybeder.
Yağ Sıcaklığı: Yağ yeterince kızmadan börekleri atmayın, yoksa yufka fazla yağ çeker. Fırında Alternatif: Daha hafif olsun isterseniz, üzerine erimiş tereyağı sürüp 180°C fırında da pişirebilirsiniz.
Dışı çıtır çıtır, içi ise uzayan peyniriyle tam kıvamında bir paçanga böreği için işte o meşhur tarif...
PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ MALZEMELER 3 adet taze günlük yufka 150 gram pastırma (çemensiz olması mideyi yormaz) 200 gram kaşar peyniri (rendelenmiş veya dilimlenmiş) 2 adet domates (kabukları soyulmuş ve küp doğranmış) 3-4 adet çarliston veya sivri biber (küçük doğranmış)
Kızartmak için: Sıvı yağ Dışı için (İsteğe bağlı galeta unlu çıtırlık için):
1 adet yumurta 1 kâse galeta unu
İç Harcı Hazırlayın: Biberleri hafifçe soteleyebilir veya çiğden kullanabilirsiniz. Domateslerin suyunu iyice süzün (böreklerin yumuşamaması için bu çok önemlidir). Pastırmaları küçük parçalara bölün.
Her bir yufkayı önce dörde, sonra her parçayı tekrar ikiye bölerek toplamda 8 eşit üçgen parça elde edin (3 yufkadan 24 adet börek çıkar). Yufkanın geniş kısmına pastırma, kaşar peyniri, bir miktar domates ve biberi ekleyin. Yufkanın yanlarını içe doğru katlayın ve çok sıkı olmayacak şekilde rulo yapın. Ucunu yapışması için hafifçe suya batırabilirsiniz.
Böreği önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayarak kızartırsanız çok daha çıtır ve az yağ çeken bir sonuç elde edersiniz. Bol ve kızgın yağda arkalı önlü altın sarısı renk alana kadar kızartın. Paçanga börekleri sofraya gelmeye hazır. Afiyet olsun...
