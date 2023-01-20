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Siyaset CHP'li isim açıkladı: 6'lı Masa'nın adayı o tarihte belli olacak
Siyaset

CHP'li isim açıkladı: 6'lı Masa'nın adayı o tarihte belli olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmesinin ardından gözler 6'lı Masa'ya çevrildi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Ünal Çeviköz, 6'lı Masa'nın adayının muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 14:28:00 -
CHP'li isim açıkladı: 6'lı Masa'nın adayı o tarihte belli olacak

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin yer aldığı 6'lı Masa'nın, cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacağı belirsizliğini korurken, CHP'li Ünal Çeviköz'den önemli bir açıklama geldi.

Çeviköz; CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'yla beraber yabancı basına yönelik düzenlediği basın toplantısında, "Adayın ismi muhtemelen Şubat ayı içerisinde açıklanacak" ifadesini kullandı.

14 Mayıs tarihi sonrası 6'lı Masa'da görüşme trafiği arttı

Dün Davutoğlu ve Uysal'ı ziyaret ederek liderler turuna başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün de Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Millet İttifakı partilerinin liderleri, 26 Ocak'ta İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Bu toplantıyla beraber aday müzakereleri de başlamış olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son AK Parti Grup Toplantısı'nda, 1950 yılında 14 Mayıs'ta yapılan seçim tarihine gönderme yaparak, 2023 seçimlerinin aynı gün olacağı mesajını vermişti.

6'lı Masa'nın olası cumhurbaşkanı adayları

CHP ve Demokrat Parti Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verirken, İYİ Parti Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı istiyor. Masanın diğer bileşenleri ise, aday konusunda ortaya bir isim koymuyor. Bu isimler dışında, dışarıdan bir kişinin de aday yapılabileceği tartışmalar arasında.

 

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