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Gündem CHP'li ırkçı belediye başkanına tepkiler sürüyor: Dünya insanlığı Türkiye'den öğreniyor!
Gündem

CHP'li ırkçı belediye başkanına tepkiler sürüyor: Dünya insanlığı Türkiye'den öğreniyor!

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mültecileri hedef alan suya zam kararına tepkiler sürüyor. Bolu’da yaşayan Musullu Hakam Abed, CHP'li başkanın kararına tepki göstererek, "Dünya insanlığı Türkiye’den öğreniyor. Türk insanı merhametli insandır. Asla böyle düşünmez. Bu sadece Belediye Başkanı'nın düşüncesi" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 18:54:00 - 2021-07-27 18:58:38

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yabancılara suyu 10 kat zamlı vereceğini açıklamasına karşılık evli ve 1 çocuk babası Musullu Hakam Abed, “Dünya insanlığı Türkiye’den öğreniyor. Türk insanı merhametli insandır. Asla böyle düşünmez. Bu sadece Belediye Başkanı'nın düşüncesi” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların su ve katı atık vergilerine 10 kat zam yapılmasını Belediye meclisinde gündeme getireceğini söyledi. Belediye başkanı seçildikten sonra yabancı uyruklu kişilere verilen ayni ve nakdi yardımları da kesen Özcan, son açıklamasıyla yabancı uyruklu kişilerin tepkisini çekti.

"Türk insanı merhametli insandır"

Bolu’da yaşayan evli ve 1 çocuk babası Hakam Abed, Başkan Özcan’ın açıklamasını dinledikten sonra şok olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanı böyle derse vatandaş ne diyecek. Çok rahatsız oldum. Ben Musul’dan geliyorum. Musul Osmanlı toprağı olduğu için bu ülkenin tarihini bile biliyoruz. Bu laflarla Türkiye’yi çok kötü temsil etmiş. Biz Samsun’da yaşadık. Orada ev sahibiyle aile olduk. Ev sahibiyle aile oluyorsun ama bir belediye başkanı çıkıyor 10 kat zam yapacağız, diyor. Bana göre gerçek Türkler aile bağı kurduklarımızdır. Türk insanı merhametli insandır. Asla böyle düşünmez. Bu sadece Belediye Başkanı'nın düşüncesi. Bütün Türklerin düşüncesi değil" dedi.

"Belediye başkanına yakışmaz"

Özcan’ın Türkiye’yi kötü temsil ettiğini ifade eden Abed, “Öncelikle ırkçılık yapmayacaktı. 10 kat zamlı su faturası ödeyecekler yerine başka bir çözüm bulması lazım. Ben burada mülteci değilim, ama beni de rahatsız etti. İnsanlar keyiften gelmedi. Orada bir zulüm yaşadılar. Bir de 'Yalancıysam Arap olayım' gibi laflar kullanmış. Bu bir belediye başkanına yakışmaz. Dünya insanlığı Türkiye’den öğreniyor. Bence çok kötü temsil etmiş. Başkandan farklı bir açıklama bekleriz” diye konuştu.

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