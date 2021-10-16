CHP'li İmamoğlu'ndan yeni algı operasyonu
Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İSPARK'ın ücretsiz olması kararını veto eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, veto ettiği karar üzerinden algı operasyonu yaptı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar toplu taşıma ve İSPARK'tan ücretsiz yararlanmasını veto etmişti.
Teklif, AK Parti ve MHP grubu tarafından yeniden meclise getirilerek meclisten geçmesi sağlandı.
Veto ettiği karara ilişkin algı yönetimi
İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK’ı ücretsiz kullanması teklifini veto etmesine rağmen, uygulama üzerinden algı çalışması yürüttü.
İmamoğlu, Twitter hesabından Bilge Aslankıran isimli sağlık çalışanın paylaşımını beğendi.
Söz konusu paylaşımda, Bilge Aslankıran isimli sağlık çalışanı, ücretsiz ulaşım imkanı için İmamoğlu'na teşekkür etti.
İmamoğlu'nun beğendiği paylaşım tepki çekti. AK Parti İBB Meclis üyesi Erdem Kertişçi, kararı İmamoğlu'nun veto ettiğini açıklayarak İmamoğlu'nun algı yönetimini deşifre etti.
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım "Cumhurbaşkanlığı Kararı" ile uygulamaya alındı
Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım kararı, Kovid-19 salgını sonrası 24 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınmıştı. Kararda, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ücretsiz ulaşım imkanı belediyeler tarafından karar verilmesi şartıyla ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları kararı alınmıştı.