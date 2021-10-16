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Siyaset CHP'li İmamoğlu'ndan yeni algı operasyonu
Siyaset

CHP'li İmamoğlu'ndan yeni algı operasyonu

Sağlık çalışanlarına toplu taşıma ve İSPARK'ın ücretsiz olması kararını veto eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, veto ettiği karar üzerinden algı operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:36:00 -
CHP'li İmamoğlu'ndan yeni algı operasyonu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık çalışanlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar toplu taşıma ve İSPARK'tan ücretsiz yararlanmasını veto etmişti.

Teklif, AK Parti ve MHP grubu tarafından yeniden meclise getirilerek meclisten geçmesi sağlandı.

Veto ettiği karara ilişkin algı yönetimi

İmamoğlu, sağlık çalışanlarının toplu taşıma ve İSPARK’ı ücretsiz kullanması teklifini veto etmesine rağmen, uygulama üzerinden algı çalışması yürüttü.

İmamoğlu, Twitter hesabından Bilge Aslankıran isimli sağlık çalışanın paylaşımını beğendi.

Söz konusu paylaşımda, Bilge Aslankıran isimli sağlık çalışanı, ücretsiz ulaşım imkanı için İmamoğlu'na teşekkür etti.

İmamoğlu'nun beğendiği paylaşım tepki çekti. AK Parti İBB Meclis üyesi Erdem Kertişçi, kararı İmamoğlu'nun veto ettiğini açıklayarak İmamoğlu'nun algı yönetimini deşifre etti.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım "Cumhurbaşkanlığı Kararı" ile uygulamaya alındı

Sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım kararı, Kovid-19 salgını sonrası 24 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile alınmıştı. Kararda, sağlık çalışanlarının pandemi döneminde ücretsiz ulaşım imkanı belediyeler tarafından karar verilmesi şartıyla ulaşımdan ücretsiz yararlanmaları kararı alınmıştı.

 

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Yorumlar

hainler

Bunlar hain iyilik yaramaz. Ekrem bunların başına taş atsa teşekkür ederler. Çünkü aynı cenahtan çoğu.
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MHC

Körler sağırlar birbirini ağırlar diye bir söz vardır. 
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