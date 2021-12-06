  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'li İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!
Gündem

CHP'li İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!

AK Parti'nin icraatlerinin üzerine konarak PR çalışması yapmasıyla bilinen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti kurma heveslisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:50:00 -
CHP'li İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!

AK Parti'nin icraatlerinin üzerine konarak PR çalışması yapmasıyla bilinen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti kurma heveslisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evine ziyarette bulundu.

Ziyareti duyuran Davutoğlu, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak CHP'li İmamoğlu'na minnetini şu ifadelerle bildirdi:

"Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Ne kadar kişiliksiz şahsiyetsiz biriymişsin sen Davudoğlu..
  • Yanıtla
Turşu yiyenler dikkat! Zehirlenebilirsiniz
Sağlık

Turşu yiyenler dikkat! Zehirlenebilirsiniz

Prof. Dr. Sedat Üstündağ, yemeklerimizin yanında salata niyetine tükettiğimiz turşu ile ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Edirne’de şiddetli yağış! Hayat durdu
Yerel

Edirne’de şiddetli yağış! Hayat durdu

Edirne’de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı bozuk yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış s..
Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin
Ekonomi

Ülkesine böyle seslendi: Türkiye'yi mutlaka ziyaret edin

Sırbistan Turizm Bakan Yardımcısı Dunya Ceniç, "Sadece geçtiğimiz 9 ay içerisinde, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısı 35 bini buldu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay