CHP'li İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ziyaret!
AK Parti'nin icraatlerinin üzerine konarak PR çalışması yapmasıyla bilinen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti kurma heveslisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evini ziyaret etti.
AK Parti'nin icraatlerinin üzerine konarak PR çalışması yapmasıyla bilinen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti kurma heveslisi Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun evine ziyarette bulundu.
Ziyareti duyuran Davutoğlu, Twitter hesabından görüntüleri paylaşarak CHP'li İmamoğlu'na minnetini şu ifadelerle bildirdi:
"Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."