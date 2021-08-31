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Medya CHP'li İmamoğlu'ndan arpayı alan PKK sevici Birgün de "Kemalist" oldu!
Medya

CHP'li İmamoğlu'ndan arpayı alan PKK sevici Birgün de "Kemalist" oldu!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arpasını verdiği, PKK sevici Birgün gazetesi de "Kemalist" oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 01:15:00 - 2021-08-31 01:35:35
CHP'li İmamoğlu'ndan arpayı alan PKK sevici Birgün de "Kemalist" oldu!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, yandaş gazetelerine reklam yağdırdı.

Onlardan birisi de PKK sevici Birgün..

Arpayı alan PKK sevici Birgün gazetesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı manşet "reklam" haberi ile kutladı. Yaptığı haberlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni "sivillere saldırmakla" suçlayan, şehitlerimize "Şehit" diyemeyen, "Ermeni soykırımı" yalanına sıkı sıkıya sarılan, "PKK'lı teröristleri öven" haberlere imza atan Birgün'ün "Kemalist" olması akıllara, "Mustafa Kemal bugünleri görse ne derdi?" sorusunu getirdi.

Birgün'ün skandallarından sadece birkaç tanesi!

Şehitlerimize "Şehit" diyemeyen Birgün..

Sözde "Ermeni soykırımı'nı birinci sayfasına taşıyan Birgün..

Şerefli Türk Ordusu'nu "sivillere saldırmakla" suçlayan Birgün..

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