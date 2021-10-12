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Gündem CHP'li İmamoğlu'na tepki yağıyor! Birinci sıraya yerleşti
Gündem

CHP'li İmamoğlu'na tepki yağıyor! Birinci sıraya yerleşti

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağıyor. Vatandaşların Twitter'da yazdığı etiket birinci sıraya yerleşti.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 16:58:00 - 2021-10-12 17:03:01

 yeniakit.com.tr 

"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla gelen ancak her şeyin kendisine güzel olacağı ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağıyor.

İcraat yerine şov yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren vatandaşların tweetlerini attığı "YAZIK OLDU İSTANBULA" etiketi, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;

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Yorumlar

Harun raşit öz

yazık oldu be İstanbul sana çok yazık
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Eyüp

Herşey kendilerine çok güzel oldu. 
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