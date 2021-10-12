CHP'li İmamoğlu'na tepki yağıyor! Birinci sıraya yerleşti
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağıyor. Vatandaşların Twitter'da yazdığı etiket birinci sıraya yerleşti.
yeniakit.com.tr
"Her şey çok güzel olacak" sloganıyla gelen ancak her şeyin kendisine güzel olacağı ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medyada tepki yağıyor.
İcraat yerine şov yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya platformu Twitter'da tepki gösteren vatandaşların tweetlerini attığı "YAZIK OLDU İSTANBULA" etiketi, Türkiye gündeminde birinci sıraya yerleşti.
İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;