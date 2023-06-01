CHP'li İmamoğlu'na tazminat davası!

Ajans avukatlarının Büyükçekmece Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun asılsız iddia ve paylaşımlarla alenen hakaret ve halkı tahrik ederek AA'yı hedef gösterdiği ve itibarına saldırıda bulunduğu ifade edildi.

İmamoğlu’nun açıklamaları nedeniyle bazı abonelerin Anadolu Ajansı ile işbirliğini sonlandırdığına işaret edilen dilekçede, ajansın ticari zarara uğradığı belirtildi.

Dilekçede İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından sosyal medyada ajansı hedef alan hakaret içerikli birçok paylaşım yapıldığı, bunun da manevi zarara neden olduğu bildirildi.

AA, manevi zararlarının tazmini için İmamoğlu’dan 100 bin liranın tahsilini istedi.

Dilekçede, İmamoğlu’nun gerçek dışı ve provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan AA çalışanlarının töhmet altında kaldığı, sandık başında veri toplayan bazı AA çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı bildirildi.

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Ajans avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, İmamoğlu’nun AA hakkındaki açıklamalarıyla toplumsal bir dezenformasyona yol açtığı ifade edildi.

CHP'li İmamoğlu seçim gecesi oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçerek “Öndeyiz” iddiasında bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önde göründüğü Anadolu Ajansını “Yalan söylemekle” suçlamıştı.

İmamoğlu’nun suçlamalarının kabul edilemez olduğu belirtilen dilekçede CHP’nin teknoloji ve siber güvenliğinden sorumlu yetkilisi Sedat Doğan’ın açıklamaları da delil olarak yer aldı. Sedat Doğan kişisel sosyal medya hesabında seçim gecesi CHP’de yaşanan olaylarla ilgili açıklamalar yapmış ve İmamoğlu’nu yalanlayarak “Bizim ekranımızda Kılıçdaroğlu hiçbir zaman kazanmıyordu” demişti. Dilekçede ayrıca AA verilerinin YSK’nın açıkladığı verilerle bire bir örtüştüğü, bu durumun AA’nin verilerinin güvenilirliğini ortaya koyduğuna da vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, İmamoğlu’ndan elde edeceği tazminat tutarını, ileride düzenlenmesi planlanan Yalan ve Dezenformasyonla Mücadele sempozyumunun masraflarını karşılamak için kullanacak.