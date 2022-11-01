CHP'li İmamoğlu'na böyle isyan etti: Gasp edildim!
İstanbul'da bir vatandaş İETT kullanabilmek için satın aldığı İstanbul Kart'a 50 lira ödediğini anlattı. Vatandaş CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Gasp edildim" diye isyan etti.
Yeniakit.com.tr
İstanbul'da toplu ulaşıma art arda yapılan zamlar vatandaşın belini büktü.
İstanbullu bir vatandaş küçük kızı ile birlikte kaydettiği videosunda, İstanbul Kart'a ödediği paraya isyan etti.
"Siyasi görüş değildir"
Boş karta 50 lira verdiğini anlatan vatandaş, videoyu paylaştığı mesajına, "Siyasi görüş değildir." notunu ekledi.
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kart'a yüzde yüze varan oranda zam yapmıştı.