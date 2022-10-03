CHP'li İmamoğlu yine şaşırtmadı: Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroya kendisi yapmış gibi tabela dikti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın açılış töreninde "Birileri bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmek istiyor" diyerek isim vermeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında "Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, en güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz. Bu aziz şehir için çalıştık, ter döktük. Hiçbir zaman bahane üretmedik. Eli İstanbul'da gözü başka yerde olanların eksiğini biz tamamlıyoruz. Mevcut Belediye Başkanı 'Ben de bir köşesinden tutayım.' Yok, böyle bir derdi yok. Şu anda göreve geldiğinden beri her taraf çukur." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'metro' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarına yanıt veren İmamoğlu "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul’umuza hayırlı olsun." dedi.

Bakanlıktan açıklama

CHP'li İmamoğlu'nun çıkışına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) cevap verdi.

Söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.

Metro istasyonlarına İBB'nin tabelası dikildi

Metro üzerinde başlayan polemikte tansiyonu yükseltecek son hamle ise İBB tarafından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu istasyonlarına İBB’nin metro simgesi ‘M’ tabelaları dikildiği görüldü. Söz konusu görüntü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi

Sosyal medyadan duyurdu

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Merhaba Sabiha Gökçen! Kadıköy-Tavşantepe hattımızdaki trenlerimizin son durağı artık Sabiha Gökçen Havalimanı." ifadelerine yer verdi.