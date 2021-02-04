CHP’li İmamoğlu ve Yavaş provokatörlere sözcülük yaptı
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin verdiği kurumsal destekle İstanbul ve Ankara’da büyükşehir koltuklarını kapan CHP’li isimler, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki bir avuç teröriste arka çıktı.
Haber Merkezi
Göreve geldikleri günden bu yana icraatlarından çok skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşine az rastlanır siyasi bir riyakârlığa daha imza attılar.
Devletçi ve milliyetçi olduğunu iddia eden Yavaş, provokatörlerden gelen baskılara fazla dayanamayarak, Rektör Bulu’nun istifasını istedi. LGBTİ’li sapkınlara, DHKPC-‘li ve PKK’lı teröristlere tek kelime etmeyen Yavaş, devletin güvenlik refleksini kutuplaştırıcı olarak niteledi. Yavaş, adeta eline tutuşturulan şu ezber cümleleri sarf etti: “Bulu’ya açık mektubumdur. Sizi gerek üniversitede huzuru sağlamak, gerekse ülkemizde kutuplaşmayı önlemek adına makamınızdan istifaya davet ediyorum.”
Sözcüleri İmamoğlu
Şov için hiçbir fırsatı kaçırmayan İmamoğlu da şaşırtmadı. Boğaziçili provokatörlerle çevrimiçi görüşme gerçekleştiren İmamoğlu, ardından sosyal medyadan şu skandal açıklamayı yaptı: “Boğaziçili gençlerin haklı ve makul talepleri şöyle: Arkadaşlarımız serbest bırakılsın, öğrencilere polis müdahalesi dursun, medyada bize uygulanan fiziksel ve duygusal karalama kampanyası son bulsun, rektör istifa etsin, rektörlük seçimi üniversite bünyesinde olsun!”