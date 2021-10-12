CHP'li İmamoğlu sokak sokak eşcinselliğin reklamını yaptırıyor!

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Netflix tarafından Ramazan ayında gösterime sokulan eşcinselliğin propagandasının yapıldığı 'Aşk 101' adlı dizinin afişi, CHP'li İBB'nin billboardlarından sonra İETT otobüslerinde de yer aldı. İmamoğlu'nun eşcinselliğin özendirilmeye çalışıldığı 'Aşk 101' dizisine olan desteği, CHP'nin eşcinsel seviciliğini yeniden gözler önüne serdi.

Ramazan ayının ilk gününde yayınlandı

LGBTİ, ensest ilişkiler, evli çiftlerin metres hayatı, başörtüsünü ‘cinsel’ obje olarak gösteren sahneler, gençlere uyuşturucu ve ahlaksızlık pompalama, çocuk istismarı gibi türlü rezilliklerin işlendiği Netflix, 24 Nisan 2020’de 'Aşk 101' isimli diziyi Türkiye’de yayın hayatına soktu.

Yayına başlamak için Ramazan ayını beklediler

Türk aile ve ahlak yapısını hedef alan ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 'Aşk 101' adlı dizinin yayına girmesi için Ramazan ayını bekledi. Kamuoyunda, on bir ayın sultanı Ramazan ayının birinci gününde gösterime giren ve toplumu eşcinselliğe özendiren ‘proje’ diziye yönelik tepki yağmıştı.

CHP'li İBB reklamını yapıyor

ABD projesinin reklamını yapmak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düştü. İmamoğlu dizinin afişine önce İstanbul'un billboardlarında yer verirken, şimdi de İETT otobüslerinin arka ve yan yüzleri ile araç içi panolarında, eşcinsel ahlaksızlığın reklamını yapıyor.