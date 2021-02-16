CHP'li İmamoğlu ne yapacak böyle bir müdürü? Cenk Akın'ın ilgilendiği hesaplar şoke etti!

yeniakit.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR'da görev değişikliği yaşandı.

Osman Cenk Akın, BELTUR Genel Müdürlüğü'ne atandı. Ekim 2020'den itibaren bu görevi vekaleten yürüten İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik, vazifesini Akın'a devretti.

Takip ettiği 'gay' hesapları takip ettiği ortaya çıktı

Öte yandan Cenk Akın'ın sosyal medya hesabını yeni açtığı, resminin de bulunduğu eski sosyal medya hesabında, takip ettiği LGBT ve 'gay' hesapları şoke etti.

Osman Cenk Akın kimdir?

1967 doğumlu Osman Cenk Akın, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. 1991'de San Francisco Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı.

Akın, 29 yıl boyunca sırasıyla Vakko’da Dış Atölye Üretim Müdürü, Boyner Grup Şirketlerinden LOM’da İş Geliştirme Müdürü, Shaya’da Tekstil Perakende Mağazaları Operasyon Süreçlerinden Sorumlu Ülke Müdürü olarak görev aldı.

2003 yılı sonunda Boyner’e Operasyonel Süreçlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak dönen Akın, 2009 yılında C&A’da Türkiye Bölgesi Operasyonlarının başına geçti 2011-2020 yılları arasında İstanbul Doors Grup D-ream’de, Eataly’de ve son olarak da BigChefs’de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Etik Kurul Üyesi olan Akın, Olağan Dışı Olaylar Koordinasyon Ekibi ve Gönüllü İtfaiye STK’larının kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Osman Cenk Akın, iyi derece de İngilizce bilmektedir.