CHP'li İlhan Cihaner'den HDP'ye 'moral' ziyareti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP eski Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner de HDP'ye, parti içindeki tutuklamalardan dolayı yanlarında olduklarını göstererek moral ziyaretinde bulundu.

CHP'den HDP'ye 'Kobani' desteği

6-7 Ekim 2014'te HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birçok HDP'li ismin çağrısıyla başlayan ve çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği Kobani olayları soruşturması kapsamında 82 HDP'li isim gözaltına alındı. HDP'nin çağrısıyla meydana dökülen teröristler kamu mallarına zarar verirken aralarında Yasin Börü'nün de bulunduğu birçok sivil vatandaş şehit edildi.

HDP'li isimlerin gözaltına alınmasından itibaren CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi destek açıklamalarında bulunup gözaltıların meşru olmadığını dile getirdi.

CHP'li Cihaner'den HDP'ye destek

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve birçok CHP'li ismin HDP'ye verdiği destek mesajlarının ardından CHP eski Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner de HDP Genel merkezi'ne giderek moral ziyaretinde bulundu.

HDP'nin çağrısıyla infiale sebep olan olaylarla ilgili yapılan gözaltıları değerlendiren CHP'li İlhan Cihaner, “İktidar istiyor ki, istediği zaman siyasi aktörler bir araya gelebilsin, istemediğinde de düşman olsunlar. Bu oyunu bozmak lazım.” dedi.

HDP'nin sebep olduğu Yasin Börü'nün canice katledildiği olayları hiçe sayan Cihaner, muhalefetin söz konusu operasyonlara karşı bir arada tepki göstermesi gerektiğini savundu.

Muhalafete Kobani'ye karşı birlik olma çağrısı

Öte yandan CHP'li İlhan Cihaner daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meclis'e çağrıda bulunmuştu. Cihaner, CHP lideri Kemal Kılıçdoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a "HDP'yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız; siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır" diye seslenmişti.

İşte o paylaşım:







Ne olmuştu?

HDP'nin çağrısıyla 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen Kobani olayları soruşturması kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP'li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.