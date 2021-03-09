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Siyaset CHP'li İbrahim Kabaoğlu: Ümit Özdağ, görüşmeleri 'şantaj' olarak kullandı
Siyaset

CHP'li İbrahim Kabaoğlu: Ümit Özdağ, görüşmeleri 'şantaj' olarak kullandı

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP arasında 'anayasa çalışmalarına' dair yapılan görüşmelerin ‘anayasa üzerinden bir fikir alış verişi...' olduğunu ileri sürerken Ümit Özdağ'ın partisiyle anlaşmazlığa düştükten sonra bu durumu 'şantaj' olarak kullandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 23:56:00 -

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabaoğlu, Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek’ programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li İbrahim Kabaoğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP'nin ortak gerçekleştirdiği görüşmelerden İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın en başından itibaren haberinin olduğunu ancak parti yönetimiyle anlaşmazlığa düştükten sonra bu durumu bir 'şantaj' malzemesi olarak kullandığını söyledi.

‘Anayasa üzerinden bir fikir alış verişi...'

Ümit Özdağ'ın 'anayasa iddialarını' değerlendiren Kabaoğlu, dört partinin yaptığı görüşmeler için ‘anayasa üzerinden bir fikir alış verişi, ilkeler çalışması, provası’ dedi.

"Ümit Özdağ 'şantaj' malzemesi yaptı"

TÜSES'in çağrısı üzerine bir araya geldiklerini söyleyen Kabaoğlu, "Anayasa çalışması değil, fikir alışverişi yaptık. Sayın Özdağ en azından iki yıl öncesinden bunu biliyordu. Fakat partisiyle anlaşmazlığa düşünce bunu şantaj malzemesi olarak kullandı." dedi.

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