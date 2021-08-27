CHP'li İBB'yi böyle ti'ye aldı: Boruları patlatıp insanları serinletiyorlar

Başında hiçbir ilgilinin olmadığı Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda patlayan İSKİ borusu ve Topkapı metrobüs durağında araç arızası nedeniyle bir çok insanın yürüyerek yollarına devam ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

"İBB'den dev hizmet"

Görüntüleri kaydeden araçtaki vatandaş ti'ye aldığı yönetimi şu sözlerle eleştirdi:

"Barbaros Bulvarı'ndan şu anda Beşiktaş'a doğru ilerlerken soğuk ve insaf bilmez havalar yaklaşmadan önce insanlar serinlesinler diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dev hizmet, sayın seyirciler. İETT'den sonra şimdi de İSKİ son derece müthiş hizmetler sunmaya devam ediyor. Araçlarımız serinlesin diye suyu bol bulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi boruları patlatıp insanları serinletiyor. Herşey gerçekten çok güzel oluyor."