CHP'li İBB'nin metro yalanına 'pankartlı' isyan: Esenyurt metrosu nerede?
CHP'li İBB'nin metro yalanına 'pankartlı' isyan: Esenyurt metrosu nerede?

İstanbul’da yılan hikayesine dönen Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattı, İBB ile Esenyurt Belediyesi’ni karşı karşıya getirdi. İBB’den yanıt alamayan Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçeyi "Esenyurt Metrosu Nerede?" pankartlarıyla donatarak Özgür Özel’in avanesi "Yolsuz Eko" yönetiminin beceriksizliğini halka şikayet etti.

Hizmet yerine şov peşinde koşan, milletin parasını reklam panolarına akıtan CHP zihniyeti, Esenyurt halkını bir kez daha yolda bıraktı. 2017 yılında temeli atılan ancak CHP’li İBB döneminde adeta çürümeye terk edilen Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt metro hattında belirsizlik sürüyor. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, İBB’ye yazdıkları resmi yazıların yanıtsız kaldığını belirterek ilçeyi pankartlarla donattı. Esenyurt halkı şimdi soruyor: Hizmet için ayrılan kaynaklar nereye gitti? Reklam var, vaat var ama Esenyurt metrosu nerede?

2017 yılında yapımına başlanan Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt metro hattının ilk etabının 2027 yılında açılması beklenirken, Esenyurt'a uzanan ikinci etabın akıbeti ise belirsizliğini koruyor. İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlaması beklenen metro hattındaki gecikme, Esenyurt Belediyesi ile İBB'yi karşı karşıya getirdi. Esenyurt Belediyesi İBB’ye yazı yazarak Esenyurt'a uzanan metro hattı ile ilgili süreci sordu. Ancak İBB, belediyeye karşılık vermedi. Bunun üzerine Esenyurt'ta bulunan panolar, "Esenyurt Metrosu Nerede" pankartları ile donatıldı.

"VATANDAŞIN EN BÜYÜK SORUNU ULAŞIM"

CHP yönetimindeki İBB’nin metro çalışmalarında sorularını yanıtsız bıraktığını belirten Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Kamu hizmetlerinin takibi noktasında kamuoyu inceleme çalışmalarını örnek alıyoruz. O anlamda Esenyurt’ta vatandaşın en büyük sorunu yüzde 42 ile ulaşım. Vatandaşımızdan aldığımız en büyük soru da ‘Esenyurt metrosu ne zaman gelecek?’ oluyor. Bunu İBB yetkililerine sorduğumuzda net cevap alamıyoruz. Bize gelen yazılı cevaplar iki faza ayrıldı. İlk fazı hastane durağı olarak, yani Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi - Küçükçekmece - Mahmutbey duraklarında çalışmanın 2027 yılında biteceği söyleniyor. Fakat hastaneden 6 durak sonra Esenyurt Meydan durağı bulunuyor. Maalesef hastaneden sonraki durakların ne zaman tamamlanacağı söylenemiyor, planlama aşamasında deniliyor. Bu tempoya bakarsak 10-12 sene arasında yapımını tamamlamaya planlıyorlar diye düşünüyorum. İBB’den aldığımız cevabı vatandaşlara anlatabilmemiz için bu cevabı verenlerin anlatmasının en doğrusu olduğunu düşündük. Bir meydana ‘Esenyurt Metrosu nerede?’ yazılı pankart astık. Sorunun muhatabı belli, muhatap İBB. Onlarında sorumlu oldukları metronun ne zaman biteceğini Esenyurtlu vatandaşlara anlatmasını istedik. Şu ana kadar ise bir cevap alamadık" dedi.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN YARDIMCI OLACAKTIR"

Aksaklıkların yaşanabileceğini ve her zaman devletin yardımcı olabileceğini belirten Aksoy, "Bu süreçte pankart çalışmamız ilgiyle karşılandı, vatandaşta ciddi bir karşılık buldu. Her kesim, fikir ve eğitim gruplarında karşılık buldu. Her kesimin ortak sorunu, ortak kaygısı. Sorumuzun cevaplanmasını bekliyoruz. Üstümüze düşen görev vatandaşların taleplerini, vatandaşın isteklerini yetkili kurumlara iletmek. Burada da sorumlu kurum İBB, soru sormaya devam edeceğiz. Onlar da çalışmanın devamı için gerek yeniden etüt çalışmaları başlatacaklar, gerekse de şantiye kuracaklar veya ulaştırma bakanlığına rehberlik için başvuracaklar. Bazı beklenmeyen aksaklıklar yaşanmış olabilir, hayatta her şeyi başaramayabiliriz. Bu durumda da gerekli kurumlarla irtibata geçerek halkı bilgilendirmeliler. Eğer yapamıyorlarsa devletimiz her zaman yardımcı olacaktır. iBB’nin söylemesi yeterli olur" diye konuştu.

Erbakan Hoca olsa ‘hadi oradan’ derdi! Özgür Özel ve Mahmut Arıkan arasında fikir birliği
'U' dönüşünde zirve yaptı! Özgür Özel Hamas üzerinden kendisini yalanladı
AK Parti'den Özgür'e sert tepki: Ahlaki pusulası şaşmış aciz
Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu
AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık"
CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti
OSMAN GAZİ

Tayyip'in yaptığı bunca hizmete inanmayanlar chplilerin şirin yalanlarına nasıl inanıyorlar? Demek ki mesele hizmet değilmiş. Mesele yaşam biçimiymiş. Ve giderek insanlar sekülerleşiyor ve muhafazakar kesim azalıyor.

Malazgirt 1071

Sadece Esenyurt değil 2019 2026 yılına kadar 2 dönemdir metro çalışması tamamlandığı nerede İstanbul’un her sokağı çukur her yerde 2 yılda bir kaldırım çalışmasında ina başka bir şey yapamıyorlar. Akşam iş çıkışımda Caddelerde çöp toplayan Belediye çöp kamyonu trafiği kitliyor. İett otobüsleri azaldığı gibi halk otobüsleride azaldı Metrobüslerin çoğu eski Yeni aldıkları metbüsler Akia bile yolda kalıyor ya da yanıyor CHP İstanbul’a 0 projeden ne hizmet yerine getiriyor Toplu taşıma Halk otobüsleri azaldı 7 yıl geçti Kiptaş evleri nerede İstanbul deprem bölgesi birde kalkıp CHP Toki evlerine karşı gelip yapan hükümete oy kaybetmemek adına 500 bin konut yapamazsın dediler aynı şekilde Maraş deprem içinde söylediler hükümet baltanMaraş olmak üzere deprem konutları yapıyor yapmaya başladılar
