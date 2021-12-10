CHP'li İBB'nin beceriksizliğine Can Ataklı bile isyan etti!

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Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İBB’nin ulaşımda yaşattığı sıkıntı vatandaşı canından bezdirirken, CHP yandaşı Can Ataklı da bu beceriksizliğe daha fazla dayanamayarak isyan etti.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP yönetimindeki İBB’nin metro ve yollarda yaşattığı sıkıntıyı kaleme aldı.

'İllallah dedirtiyor'

‘Metrodaki yürüyen merdiven ve yollar, illallah dedirtiyor’ diyen Ataklı, İstanbullunun yaşadığı çileyi şu sözlerle ifade etti:

İstanbul’daki metroların yürüyen merdiven ve yollarında son zamanlarda çok sık arızalarla karşılaşıyorum. Eski dönemde de zaman zaman bunları görüyordum ama şimdi sayı pek arttı.

Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor.

'Terse çevirmeyi akıl edemiyorlar'

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İBB’de hizmette yaşanan aksaklığı itiraf eden Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Metro inişleri çok dik biliyorsunuz ve merdiven çalışmıyorsa, yukarı çıkmak çok zor. Oysa bu yürüyen merdivenler çift taraflı çalışır. Yani isterseniz aşağı isterseniz yukarı hareket eder. Ama nedense yukarı çıkışlar arızalandığında iniş merdivenini terse çevirmeyi akıl edemiyorlar.

İmamoğlu'nu eleştirdikten sonra geri vites yapmıştı

Öte yandan Ataklı daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da hizmet yapamadığını söyleyerek itirafta bulunmuş ardından kanalı Tele1'in İBB'den reklam almasıyla geri vites yapmıştı.