CHP'li İBB'nin açılış rezaleti! Dalga geçtiler
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim öncesi vaat ettiği 630 km metro hattı projesinin 2 yılda sadece 1,8 km'sini yapıp açtığı iki istasyon için de ayr ayrı tören düzenledi.
Toplam 12 duraklı Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın, Bahariye ve Masko istasyonları düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Toplam Metro hattı projesinde (630 km) iki yılda sadece 2 durak yapabilen İmamoğlu yapılan 'icraatı' sosyal medyadan "İsrafı bitirdik, kaynağı verimli kullandık, metroların yapımına başladık, şimdi teker teker hizmete açıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ataköy-Olimpiyat Metrosu'nun Bahariye ve Masko İstasyonlarının açılışını yaptık. İstanbul'a hayırlı olsun." sözleriyle paylaştı.
Osman Nuri Kabaktepe: Ha gayret, kalan: 628,2 KM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe CHP'li yönetimin büyük bir maharetmiş gibi gösterdiği açılışı ti'ye alarak "Seçim öncesi vadedilen: 630 km metro hattı. Seçim sonrası yapılan: 2 yılda 2 durak. Toplam katedilen mesafe 1,8 km. Kalan: 628,2 km. Ha gayret" dedi.
AK Parti İstanbul: metroda :)) büyük :)) atılım :))
Kabaktepe'nin paylaşımını alıntılayan AK Parti İstanbul teşkilatı CHP'nin beceriksizliği için "Metroda :)) Büyük :)) Atılım :))" ifadelerini kullandı.