CHP'li İBB'den skandal uygulama! İstanbullunun bilgileri Almanlara verilecek

İstanbulluların hayatını kolaylaştıracağı iddia edilen mobil uygulama güvenlik açıklarıyla tartışmaların odağında. CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'süper şehrin süper uygulaması' sloganıyla yayına soktuğu 'İstanbul Senin' uygulaması, devletin resmi elektronik hizmet portalı E-Devlet'ten ayrı bir kayıt sistemi içeriyor.

16 milyon İstanbullunun kişisel bilgilerine erişecek program, Türkiye'de yazılım şirketi kalmamış gibi Alman şirket Kobil'e hazırlatıldı. Almanların istedikleri zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaşabilmesini sağlayacak uygulama, bazı vatandaşlar tarafından şimdiden "İBB'nin ByLock'u" olarak tanımlanmaya başladı.

İnsanları neden fişliyorsunuz?

Söz konusu uygulamayı indirecek İstanbullulara ait mahrem bilgilerin nerede saklandığı, Almanlardan başka kimlerin erişimine açık olduğu belirsizliğini koruyor. Uygulamayı hazırlayan Almanya merkezli Kobil şirketinin sahibi bir Türk... İşadamı İsmet Koyun. Ancak Koyun'un Türk kimliği, program üzerindeki şüpheleri gidermeye yetmiyor. Çünkü 'İstanbul Senin', içerisindeki pek çok anket, özgeçmiş ve tercih butonlarıyla vatandaşları siyasi görüşleri bakımından fişleme potansiyeli taşıyor.

Uygulamayı Alman firmaya sipariş eden İBB'nin bilişim ekibinden bir kaynak, üyelik bilgilerinin ve programa girilen kayıtların Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamı dışında olduğunu söylüyor. Canlı destek hizmeti almak için bile mutlaka 'üyelik' isteyen 'İstanbul Senin', isim, soyisim, TC kimlik ve telefon numarası gibi bilgileri şart koşuyor.

'Alışveriş kart' hüviyetine de büründürülmesi hedeflenen uygulamaya İstanbullular kredi kartı bilgilerini ekleyecek. Bunun yanında, uygulamayı dijital kimlik olarak kullanmak isteyenler tüm kişisel bilgilerini İBB'nin kullanımına açacak.

Şikayet yağıyor

Diğer yandan Ekrem İmamoğlu, tüm bu büyük 'fişleme' hedeflerine rağmen profesyonel bir yazılımı hayata geçirmeyi başaramamış görünüyor. Uygulama mağazalarına yorum yapan pek çok İstanbullu, programa girişte hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirterek uygulamanın E-Devlet'e neden entegre edilmediğini sorguluyor. Kamuyou AppStore ve Google Play platformlarında 'devlet dışı' bir aktör olarak 16 milyon İstanbulluyu fişlemek isteyen İBB bilişim ekibinin Almanlarla ilişkisinin boyutunu merak ediyor.