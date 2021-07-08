CHP'li İBB'den emekçilere büyük zulüm!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeline mobbing yapmaya devam ediyor. İBB bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan ve AK Parti döneminde işe girmiş birçok personel bugünlerde çok zor günler yaşıyor.

Birçok personel, yeni yönetim göreve geldikten sonra AK Parti döneminde işe girikleri için uzun süreler mobbinge maruz kaldı. Pandemi sürecinin başlamasının ardından da işverene tanınan tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı kapsamında, bir yıldan fazla süredir ücretsiz izne çıkarıldı.

Ücretsiz izin uygulaması iş kanunu kapsamında çalışanın rızası olmadan işveren tarafından uygulanamıyor. Ancak pandemi sürecinde, ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz etkilenmemesi için bazı kolaylıklar getirildi. Bunlardan bir tanesi de işverenin, çalışanın rızası aranmaksızın işçiyi tek taraflı ücretsiz izne çıkarma uygulamasıydı. Böylece işçi ücretsiz izne kendi onayı olmadan gönderilebiliyor ve bu kapsamda da devletten ödenek alabiliyordu.

İBB ise bu uygulamayı kötü niyetli olarak kullandı. AK Parti döneminde işe girmiş yüzlerce kişi sadece siyasi görüşlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutularak pandeminin başından beri ücretsiz izne gönderildi.

"Art niyet söz konusu"

İBB'de yaşanan bu durumu değerlendiren Avukat Fatih Bilal Danalıoğlu, "İşverenin tek taraflı ücretsiz izin uygulaması 1 Temmuz itibaren sonlandırıldı. Bu tarihten itibaren eski uygulamaya dönülerek, işçinin rızası olmadan ücretsiz izne çıkarmak sözleşmenin feshi anlamına geliyor. Haliyle, ücretsiz izindeki İBB personelleri bu tarihte mesai başlangıcı için işlerine geri döndüler. Fakat İBB'deki yetkililer tarafından iş başı yaptırılmadılar" dedi.

Sözleşmeli çalışan personelin, kamu personeli gibi idari izne çıkartılmak istendiğine değinen Danalıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İBB'nin iş bilmez yetkilileri hem personelleri işe başlatmamak istiyor hem de anlaması güç bir şekilde işten çıkarmıyordu. Sebebini bilmediğimiz bir şekilde süreci uzatmak istiyorlar. Bu süreçte de sözleşmeli olarak çalışan personelleri, kamu personeliymiş gibi "İdari İzne" çıkarmak istiyorlar. Çalışanlara imzalatmak istedikleri idari izin kabul yazısı ise hukuken yok hükmünde olmasının yanı sıra resmi bildirim şartlarına da uymuyor. Burada ya ciddi bir iş bilmezlik, plansızlık var veya art niyet söz konusu.

"Çay ocaklarında bekletiliyor"

Bu şekilde de bir çözüm üretemeyeceklerini anladıklarında personeli 1Temmuz tarihinden bu yana her gün İBB'nin çay ocaklarında, bahçelerinde, banklarda mesai bitine kadar bekletiyorlar. İnsanlar sabah gidiyor akşama kadar mobbinge maruz kalarak sağda solda bekletiliyor. Personeller yönlendirmemiz doğrultusunda başlarına gelen her şeyi gün gün tutanak altına alıyorlar. Bu tutanakları, görselleri, mobbing uygulamalarını ve daha öncesinde şirket bünyesinde İstanbulluların hakkını kötüye kullanmaya yönelik yapılan tüm yanlış uygulamaları mahkemede delilleriyle birlikte ortaya koyduğumuzda tüm İstanbul halkı İBB yöneticilerinin gerçek yüzünü bir kere daha görecekler."