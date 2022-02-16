CHP'li İBB yönetiminde suya yüzde 175 zam teklifi!
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, hükümetin sudaki KDV'yi yüzde 1'e indirdiğini, ancak CHP'li İBB yönetiminin suya yüzde 175'e varan zam için İBB Meclisi'nin bugün olağanüstü toplayacağını duyurdu.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB yönetiminin suya zam için İBB meclisini bugün olağanüstü toplayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Göksu, "Hükümetimiz sudaki KDV oranını %8’den %1’e indirirken, CHP’li İBB Yönetiminin suya kademeli olarak %90’la %175’lere varan oranlardaki zam teklifi için İBB meclisimiz bugün olağanüstü toplanıyor. Takdir İstanbulluların…" açıklamasında bulundu.