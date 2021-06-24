CHP'li İBB verdiği 'namus sözünü' unuttu! İşçi kıyımında gelinen son nokta

İşçilere "namus sözü" veren CHP yönetimi, son 2 yılda 16 bin kişiyi işten attı. "İhtiyaç fazlasıydı" denilse de şimdiye kadar 18 bin kişi işe alındı. AK Parti Siyasi ve hukuki İşler Başkanı Adem Yıldırım, Saraçhane önünde yaptığı basın açıklamasında, "İşten çıkarma yasağının kalkmasıyla CHP'li İBB yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni bir işçi kıyımına hazırlandığı yönünde duyumlar alıyoruz. Şimdiden uyarıyoruz." dedi.

AK Parti Siyasi ve hukuki İşler Başkanı Adem Yıldırım, CHP'li İBB yönetiminin işçi kıyımı, halihazırdaki çalışanlara uyguladığı mobbing, mahkeme kararıyla işe iade kazanan işçilere haklarının verilmemesi konularıyla ilgili Saraçhane'de yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, 'Hiçbir işçiyi işinden etmeyeceğiz. Namus sözü veriyorum.' demişti. CHP'li İBB Başkanı ise, 'Herkesin ekmeğine saygılı bir ahlaka ve vicdana sahibim.' ifadelerini kullanmıştı. Ancak son 2 yılda İBB'den 16 bin işçi işten atıldı.

'İhtiyaç fazlası' diyerek 16 bin işçiyi işten atan CHP'li İBB yönetimi şimdiye kadar 18 bin kişiyi işe aldı. İttifak ortaklarına seçim diyeti ödemek için alın teriyle ekmeğini kazanmaya çalışan işçilere kıyım yapıldı.

Mahkeme kararıyla işe iade hakkı kazananlar da işe kabul edilmiyor. İBB yöneticilerine sesleniyorum; '9 aylık maaş tazminatını öder yine işten atarım' hoyratlığına kapılıp mahkeme kararını uygulamazsanız, bu hukuksuzluk yarın sizlere kamu zararı ve zimmeti olarak dönecektir.

Pandemi döneminde hükümetimiz kısa çalışma ödeneğiyle işçi ve iş verenlere büyük destek sağladı. İşten çıkarma yasağının kalkmasıyla CHP'li İBB yönetiminin önümüzdeki günlerde yeni bir işçi kıyımına hazırlandığı yönünde duyumlar alıyoruz. Şimdiden uyarıyoruz.

İşten çıkarmalara son verin, alın teriyle çalışan işçilere yaşattığınız mağduriyetleri telafi edin, İBB'yi partinizin malı gibi görmeyin, işçi haklarına saygılı olun, çalışan personellere mobbing yapmaktan vazgeçin, mahkeme kararlarına uyun!"