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Seçim 2019 Sayfası

CHP'li grup İstanbul Adliyesi'ni birbirine kattı

İstanbul'daki itirazlar sonuçlanmadan mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na eşlik eden CHP'li grup,Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 19:11

Mazbatasını almaya gelen Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki CHP'li grup Çağlayan Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı.

Adliyeye mazbatasını almaya gelen bir gurup CHP'li kontrolsüz şekilde üst katlara çıkınca güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

İmamoğlu ile birlikte hareket eden şahıslar bir anda adalet sarayını savaş alanına çevirdi. Güvenlik görevlilerini iterek içeri girmeye çalışan gurup üyeleri Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'nun pencerelerini kırıp çirkin görüntüler eşliğinde içeri daldı.

Daha sonra arbedenin kısa sürede yatıştığı görüldü.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 19:11
  1. Çağlayan Adliyesi
  2. CHP
  3. Ekrem İmamoğlu

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  • AliAli11 dk önce
    Ne mal olduklarını belli etmişler..normal..
  • Yavuz 1517Yavuz 151719 dk önce
    Bu şirret yapıya her yeri dar edeceğiz. Bu faşist yapının bizim için hiç bir değeri yok. chp zihniyetinin muhalifi olmaya devam edeceğiz. Bizler OSMANLIYIZ ve öyle kalacağız. Asla batı'ya tapan ve onlara biat edenlerden olmayacağız.

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