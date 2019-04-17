CHP'li grup İstanbul Adliyesi'ni birbirine kattı İstanbul'daki itirazlar sonuçlanmadan mazbatasını alan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na eşlik eden CHP'li grup,Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı.

Mazbatasını almaya gelen Ekrem İmamoğlu'nun beraberindeki CHP'li grup Çağlayan Adliyesi'nde taşkınlık çıkardı. Adliyeye mazbatasını almaya gelen bir gurup CHP'li kontrolsüz şekilde üst katlara çıkınca güvenlik görevlileri tarafından durduruldu. İmamoğlu ile birlikte hareket eden şahıslar bir anda adalet sarayını savaş alanına çevirdi. Güvenlik görevlilerini iterek içeri girmeye çalışan gurup üyeleri Çağlayan'da bulunan İl Seçim Kurulu'nun pencerelerini kırıp çirkin görüntüler eşliğinde içeri daldı. Daha sonra arbedenin kısa sürede yatıştığı görüldü.

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