CHP'li Gökçen'den genç işsizler ve kadınlara ilişkin değerlendirme:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Gençler ve kadınlar bu toplumun ikinci sınıf vatandaşlarıyken hem genç hem kadın olanlar iş yaşamından, sosyal yaşamdan hatta cinayetlerle yaşamdan dışlanmalarıyla adeta vatandaştan bile sayılmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki genç işsizlere ve kadınlara ilişkin verileri değerlendirdi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) rakamlarına göre 15-24 yaş aralığındaki işsizlik oranının yüzde 24,5 olarak belirlendiğine dikkati çeken Gökçen, Kovid-19 salgını sürecinde ücretsiz izne çıkarılanların ve iş bulma umudunu kesenlerin verilere dahil edilmediğini belirtti.

Gökçen, 15-34 yaş grubunda ise 2 milyon 209 bin genç işsizin belirlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genç İşsizler Platformunun açıklamalarına göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 6 milyona yaklaşırken, genç kadınlarda bu oran aynı yaş grubunda yer alan erkeklerin iki katını buldu. Gençler ve kadınlar bu toplumun ikinci sınıf vatandaşlarıyken hem genç hem kadın olanlar iş yaşamından, sosyal yaşamdan, hatta cinayetlerle yaşamdan dışlanmalarıyla adeta vatandaştan bile sayılmıyorlar."

Akademik özgürlüklerin korunduğu, liyakatin sağlandığı, herkesin eğitime erişebildiği bir sistemin mümkün olduğunu belirten Gökçen, "Gençlerin iş bulabildiği ve yetenekleri doğrultusunda kendine ve ülkemize büyük katkılarda bulunabildiği bir düzen mümkün. İş garantili teknoloji liseleri başta olmak üzere projelerimizle gençlerin hayal kurabildiği bir Türkiye'nin mümkün olduğunu göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.







