  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş Gözaltı listesindeydiler! Bülent Tezcan’ın damadı ve kızı İngiltere’de çıktı! Barış ve kardeşliğin kalıcı hale gelmesinin yol haritası! Kazanan Türkiye olacak Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i fena eleştirdi: 103 yıllık partiyi mahvedip böldüler! Kahrımızdan kanser olacağız Avrupa’nın lokomotif ekonomisi alarm veriyor! İşsizlik oranları son 6 yılın zirvesinde CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?” İmamoğlu'na oy vermişti! Bakın şimdi ne diyor? Deniz Zeyrek adlı gazeteci uyuşturucu testine tepki gösterdi! "Saçından bir tutam alayım da bakayım..." sözleri tartışma çıkardı Prof. Lena Salaymeh: Türkiye, yeni sömürgeciliğin ilk örneklerinden biriydi 'Mezhepleri ve hadisleri inkar etmenin sonu mürtetliktir!'
Siyaset CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?”
Siyaset

CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yeni Parti (YP) için toplanan bağışlarla YP Genel Başkanı Özgür Özel’e lüks araç alınacağını iddia ederek gündemi sallayan CHP’li gazeteci Mustafa Yavuz, iddialarını yalanlayarak kendisini grup toplantısında yuhalatan Özgür Özel’e YP Genel Merkezi önünden mesaj gönderdi.

Tadilat çalışmaları süren YP Genel Merkez binası önüne giden Mustafa Yavuz, “Özgür Özel sana birkaç sorum olacak. Korkmadan kaçmadan cevap ver. Salı günü grup toplantısında bana meczup dedin. Ben sana o hitap diliyle hitap etmeyeceğim” dedi.

“KİRAYI ÖDEYEN KİM?”

Yavuz, “Özgür Bey, dedin ki ‘biz toplanan bağışlarla lüks araç almıyoruz’ toplanan paralarla bu binanın doğalgaz ve suyunu açtırdığını söyledin. Peki toplanan paralarla bu binanın doğalgaz ve suyunu açtıysan, bu binanın kirasını kim ödedi? Bu binanın tadilat masraflarını kim karşılıyor? Bu binada çalışanların maaşını, SGK’sını kim ödüyor? Özgür Özel kaçmadan, korkmadan çık bunlara cevap ver” ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi
CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi

Gündem

CHP'li belediyede pes dedirten tablo! Başkanın testinde esrar, yardımcısında kokain tespit edildi

CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk
CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk

Gündem

CHP’li Kılıç’tan ‘çerçeve yasa’ açıklaması Attığımız imza tarihi bir sorumluluk

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!
CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

Gündem

CHP’li belediyede rüşvet çarkı patladı! Soruşturma korkusuyla savrulan skandal pazarlık kameralara yakalandı!

CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!
CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!

Gündem

CHP’li Utku Caner Çaykara hakkında sürpriz karar! Aziz ihsan Aktaş davasında yeni gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

Bunu bilmekten kolay ne var.ÖZGÜR efendinin haraca bağladığı iş adamları veriyordur.Rüşvete ve yanlış işlere batmış özel efendi partiyi bölüyor ve yeni parti diye parti kuruyor.Bu ne aymazlık.İsmi çok yanlış olmuş.İsmi,KİRLİ PARTİ olmalıydı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23