CHP’li gazeteci Yavuz YP önüne gidip Özel’e sordu! “Tuttuğunuz bu binanın kirasını kim ödedi?”

Tadilat çalışmaları süren YP Genel Merkez binası önüne giden Mustafa Yavuz, “Özgür Özel sana birkaç sorum olacak. Korkmadan kaçmadan cevap ver. Salı günü grup toplantısında bana meczup dedin. Ben sana o hitap diliyle hitap etmeyeceğim” dedi.

“KİRAYI ÖDEYEN KİM?”

Yavuz, “Özgür Bey, dedin ki ‘biz toplanan bağışlarla lüks araç almıyoruz’ toplanan paralarla bu binanın doğalgaz ve suyunu açtırdığını söyledin. Peki toplanan paralarla bu binanın doğalgaz ve suyunu açtıysan, bu binanın kirasını kim ödedi? Bu binanın tadilat masraflarını kim karşılıyor? Bu binada çalışanların maaşını, SGK’sını kim ödüyor? Özgür Özel kaçmadan, korkmadan çık bunlara cevap ver” ifadelerini kullandı.