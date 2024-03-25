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Gündem CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek
Gündem

CHP'li gazeteci anlattı: İzmir elden gidebilir! Kılıçdaroğlu büyük ihtimal dönecek

Yeniakit Publisher
2024-03-25 22:51:00 -

CHP'yi iyi tanıyan Gazeteci Nuray Başaran CHP hakkında katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP içindeki iç çekişmeleri ve kongre sürecini değerlendiren Gazeteci Nuray Başaran, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinin CHP Genel Merkezi'nden daha yoğun olduğunu belirterek, olaylı kurultayın mahkemeye taşındığını mahkemenin büyük ihtimal bu kurultayı iptal edeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına tekrar gelebileceğini söyledi.

Ekrem kaybederse ne yapacak?

CHP'nin İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulunan Başaran, Ekrem'in kazanması halinde CHP Genel Başkanlığına oynayabileceğini kaybetmesi halinde de kendi partisini kurabileceğini söyledi.

İzmir elden gidebilir!

İzmir hakkında yorumda bulunan Başaran, İzmir'de CHP'li seçmenin çok bilinçli olduğunu ve tarihinde ilk kez kaybedebileceğini söyledi.

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Yorumlar

Altan Ertunç

İzmir seçmeni hiç bu kadar bilinçli olmamıştır.
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