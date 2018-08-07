CHP'li Gaye Usluer: Kurultaya gitmemek toplum vicdanını susturmaktır

24 Haziran seçimleri sonrası CHP'de yaşanan liderlik krizi ve ardından gelen olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci geçtiğimiz hafta sona ermiş ve parti genel merkezine noter onaylı 630 imzalı belge teslim edilmişti.

CHP Genel Merkezi ise yaptığı açıklamada "muhaliflerin sunduğu Noter onaylı imza sayısı 618'di. Bu kişilerden 31'inin imzasını çekti, beşinin istifa etmiş olduğu, dördünün mükerrer nitelikte bulunduğu, dördünün fotokopi evrak olduğu saptadı. Beş imza ise gündem maddesi eklenmediği için yok hükmünde sayıldı. Toplam 569 imza sayıldı. Bu durumda kurultay yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı. CHP PM üyesi Gaye Usluer parti içinde yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİR İNSAN 10 GÜN SONRA İMZASINI GERİ ÇEKİYORSA..."

Usluer, istifa etti denilen kişilerin hala CHP'nin sitesinde ve YSK'da parti üyesi olarak gözüktüğünü, istifa etmiş olsalar bile istifalar işleme alınmadığı için imzaların geçerli sayılması gerektiğini belirtti.

İmzalarını geri çeken üyeler içinde "Bir insan 10 gün sonra imzasını geri çekiyorsa orada bir soru işareti vardır" açıklamasında bulundu. Tüzük kurultayına gidileceği iddialarını yalanlayan Usluer, "Bundan sonra parti içi muhaliflerin izleyeceği yol haritası için ise biz süreci mahkemeye taşımayacağımızı açıkladık ama imza veren kişilerin iradelerine el koyamayız, onlardan birisi süreci mahkemeye taşırsa buna müdahale edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Değişim olmadan CHP'nin yerel seçimlere gitmesi halinde başarı şansını değerlendiren Usluer, "Az kaldı denilen bir seçime hazırlanılırken bir önceki seçimin öz eleştirisini yapmadıysanız bir sonraki seçimde kazalarla karşılaşma şansınız yüksektir" ifadelerini kullandı.

"YSK VE CHP'NİN RESMİ SAYFASINA GÖRE HALEN ÜYELER"

Geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi’ne 630 imzalı belge teslim ettik. Genel merkez’de belgelerle ilgili bir açıklama yaptı bizde bununla ilgili bir ek açıklama yaptık. Fotokopi olup noter tasdikli belgeleri kabul etmemek, istifa ettikleri için bazı delegelerin imzalarını kabul etmemek gibi. Şimdi noter tasdikli belgenin kabul edilmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. İkinci olarak ise üyelikten istifa etti denilen kişiler YSK’da hala CHP’nin üye kütüğünde görünüyor. Ayrıca aynı isimler CHP’nin kendi internet sitesinde de üye olarak görünmekteler. Bu kişiler istifa ettilerse bile istifa dilekçeleri işleme konmadıkları için vermiş oldukları imzalar geçerlidir. Biz bunu ipe un sermek olarak nitelendirdik. Kabul edilmek istenmeyen, olmaması istenen bir süreç kabul etme makamı ya da red etme makamı tarafından kabul edilmedi.

"BUNU TOPLUM VİCDANI KABUL ETMEZ"

31 kişinin imzalarını çektiği söylendi. 10 gün arayla insanlar niye imza verip sonra niye imza çekerler? Bu sorunun yanıtını ben vicdanlara bırakıyorum. Bu insanlar kendi özgür iradeleriyle imza veren kişilerdir. Ama sonrasında o karardan vazgeçiyorsa işte orada bir soru işareti vardır. Bunu da toplum vicdanı kabul etmez.

"BU TOPLUM VİCDANINI SUSTURMAKTADIR"

Önümüzdeki yerel seçim için değişim umuttur diye yola çıktık. Çünkü değişimi isteyen ve umut olunmasını isteyen seçmenin kendisiydi. Buradan çıkan sonuç toplum vicdanını susturmaktır.

"DEĞİŞİM OLMADAN YEREL SEÇİMLERE GİDİLİRSE"

Haziran seçimlerinde aldığımız yüzde 22.6’lık sonuç bir başarısızlıktır. Parti üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen siyasi öz eleştirisini yapamamıştır. Az kaldı denilen bir seçime hazırlanılırken bir önceki seçimin öz eleştirisini yapmadıysanız bir sonraki seçimde kazalarla karşılaşma şansınız yüksektir. Ben bunu bir partili olarak tabii ki istemem. Yerel seçimde CHP’nin mevcut yönetimin öngördüğü en yüksek başarıya ulaşmasını isterim. Ama hataları söylemek, olması gereken doğruları savunmakta benim görevimdir. Bu eksikleri söylemezsem eleştirilerde bulunmazsam ben partili olarak görevimi eksik yapmış olurum.

İNSANLARIN İRADELERİNE İPOTEK KOYAMAYIZ

Biz sonuçta 630 imzanın sahibi değiliz. Biz olağanüstü kurultay için ilk açıklamayı yaptığımızda, ara açıklamalarda, dosyayı teslim ettiğimizde bir temsili heyettik. Temsil heyeti olarak kendi adımıza dedik ki partimizi yargıya taşımayız. Ben bu söylediklerimin arkasındayım. Arkadaşlarımda söylediklerinin arkasındalar. Ama 630 imza bize ipotekli imzalar değildir. Dolayısıyla orada bireysel olarak yapılacak davranışlar ve atılacak adımlara müdahale etme şansımız bulunmuyor. Sonuçta insanların özgür iradeleri var.

TÜZÜK KURULTAYI İDDİALARINA YALANLAMA

Tüzük kurultayı iddialarını yalanlayan Usluer, "O medyada çıkan bir iddia. Henüz onunla ilgili bizim ortaklaşa aldığımız bir kar yok. Bakmak lazım ne yararı katkısı olabilir bunları konuşmak lazım" dedi.