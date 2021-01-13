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Medya CHP'li Fikri başörtülüleri hedef aldı Şirin bön bön baktı! Halk TV'ye RTÜK'ten ceza
Medya

CHP'li Fikri başörtülüleri hedef aldı Şirin bön bön baktı! Halk TV'ye RTÜK'ten ceza

Milli ve manevi değerlere yaptığı saldırılar nedeniyle defalarca ceza alan Halk TV'ye CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef alan sözleri ve moderatör Şirin Payzın'ın herhangi bir uyarısı olmaması nedeniyle RTÜK'ten idari para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:48:00 -
CHP'li Fikri başörtülüleri hedef aldı Şirin bön bön baktı! Halk TV'ye RTÜK'ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, siyasetçi Fikri Sağlar’ın başörtülü hakimleri hedef alan sözlerini ekrana taşıyan Halk TV’ye oy birliğiyle idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını görüştü. Siyasetçi Fikri Sağlar’ın televizyon yayınında sarf ettiği ve kamuoyunda çok tartışılan sözleri RTÜK’ün gündemine geldi.

Halk TV'ye 'Fikri Sağlar' cezası

 

Üst Kurul, “Şirin Payzın ile Sözüm Var” programına konuk olarak katılan Sağlar’ın “Türban irticai faaliyetlerin, şeriat isteyenlerin üniformasıdır. Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği doğrultusunda kuşkum var. Nitekim de başıma da geldi. Ama örtünmesi bir militanlaşmanın ve bir ideolojik mücadelenin nedeni ise kaldı ki öyleydi, şimdi işbaşına geldiler o mücadeleyle olan insanlar” şeklindeki sözlerini değerlendirdi.

 

Başörtülü hakimleri hedef aldı

Yayındaki başörtülü hakimlerin taraflı karar alabileceğini iddia eden ifadelerin toplumun adalet mekanizmasına olan güvenini zedeleyeceği kanaatine varan RTÜK, toplumun büyük bir kesimi tarafından kabul gören inanç değerlerini aşağılayan ifadeleri yayınlayan Halk TV’nin yasa ihlali yaptığını belirledi.

Sözleri başörtülü kişilere ve başörtülü hakimlere karşı nefret duyguları oluşturma çabası olarak gören Üst Kurul, halkta gerilime ve ayrışmaya sebep olabilecek beyanların toplumsal iç barışı bozabileceği düşüncesiyle kamusal yayıncılığın gereğini yerine getirmeyen Halk TV’nin cezalandırılmasına hükmetti.

Editoryal sorumluluk gereği konuğun yayında uyarılmadığını da tespit eden RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde yer alan "Yayın hizmetleri... ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez" ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşa oy birliğiyle idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Diyanet'i cinayet azmettiricisi olarak gösteren TELE1'e ceza

RTÜK, Tele 1 ana haber bülteni sunucusu Evren Özalkuş’un öğretim görevlisi Aylin Sözer cinayetine ilişkin sözlerini de inceledi. Haber bülteninde Aylin Sözer’in yakılarak vahşice katledilmesine ilişkin haber aktarımında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın söz konusu cinayetin azmettiricisi olarak gösterilmesi RTÜK tarafından yasaya aykırı bulundu.

Yayında “Az sonra Diyanet İşleri Başkanlığının bizim kadınlığımıza, yuvamıza, ailemize, çocuk sahibi olmamıza, iş yaşamımıza dair nasıl neye karıştığı ile ilgili haberi de getireceğiz ekrana. Öyle olduğu müddetçe bu cinayetler de devam edecek gibi görünüyor" sözlerini sarf eden sunucunun Diyanet İşleri Başkanlığı’nı itham etmesi nedeniyle Üst Kurul, oy çokluğuyla yayıncı Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halkı dolandıran yayıncılar yine gündemdeydi

RTÜK, her toplantısında rutin olan gündemini yine görüştü. Sağlık beyanıyla sahte ürün satışı yapan ve halkın manevi duygularını istismar eden uydu kanalları hakkında hazırlanan raporları ayrıntılı olarak inceleyen Üst Kurul, GÜÇLÜ TV, ŞU TV, HM (Haberin Merkezi), FUL TV ve 363 TV kanallarına yayın durdurma ve idari para cezası müeyyideleri uygulanmasına karar verdi.

Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!
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Halk TV'de rezalet! CHP'li Fikri Sağlar 'başörtülü hakimleri hedef aldı!

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