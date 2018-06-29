CHP'li eski vekilden Kılıçdaroğlu'na cevap: Başarısız oldunuz

Seçim sonrası CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler artarak devam ediyor. Muharrem İnce ile kurultay konusunda anlaşmaya vardığı tahmin edilen Kılıçdaroğlu'na bir tepki de CHP'li eski vekil Onur Öymen'den geldi. Öymen, "Kurultaya gidilmesi ve başarısızlığın nedenlerinin tartışılması gerekiyor" dedi.

CHP'deki son ortamı değerlendiren Öymen şunları söyledi:

"CHP’de şuanda seçim sonuçlarının tartışıldığı bir ortam var. Bunların tartışılmasını çok sağlıklı olarak değerlendiriyorum. Yanlış olan bu konuları hiç tartışmamak olurdu ama tartışılıyor. Çözümler aranıyor. Niçin böyle oldu, bunlar düşünülüyor. Parti olarak niçin seçim sonuçlarını tamamen izleyemedik? Niçin başında farklı izlenimler aldık? Niçin kendi kaynaklarımızdan değil de, sonunda resmi kaynaklardan değerlendirme yapmak zorunda kaldık? Sistem çöktü mü çökmedi mi? Bazı arkadaşlar çöktü diyor. Bir kere işin teknik tarafları tartışıldı.

AMAÇ HAYIR BLOĞUNU BİR ARADA TUTMAKTI

İkincisi işin özü bence yeterince tartışılmıyor. Neydi bizim hedefimiz? Referandumda bize göre bir takım usulsüzlükler oldu. Buna rağmen yaklaşık %49 hayır oyu çıktı. Ama bu hayır bloğunu bir arada tutalım dedik. Değil mi?"

"BEN OLSAM CHP'Yİ BAŞARILI SAYMAZDIM"

Seçimlerden alınan sonuçları değerlendiren Öymen'e göre iktidar partisinin yarısı kadar oy almak bir başarı değil...

"Bu seçimlerde bu hayır oyunun üzerinde yeni seçmenler var. Onlardan da yararlanarak %50’den fazla oy alalım. Bunu yapabildik mi? Başarı hayır bloğunu bir arada tutmak ve anayasadaki o köklü değişimi engelleyecek sonuç almaktı. Bunu yapabildik mi? Bunu yapamadıktan sonra yüzde şu karda oy aldık, yüzde bu kadar oy aldık tartışması bence anlamını yitiriyor. Yüzde şu kadar oy almak marifet değil. Aldığımız oydan daha fazla oy alsaydık. Diyelim ki %22 değil de %27, %30 oy alsaydık kendimizi başarılı mı sayacaktık? Rejim değişikliğini engelleyecek bir çoğunluk sağlayamadıktan sonra, cumhurbaşkanlığı seçimini engelleyecek bir sonuç almadıktan sonra kendimizi başarılı sayamayız. Ben şahsen saymazdım."

"NEDEN BAŞARISIZ OLDUK" SORUSU SORULMALI

Partinin kurultaya gitmesi gerektiğini savunan Öymen, kurultayda başarısızlığın nedenleri tartışılmalı kanaatinde.

"Niye başarılı olamadık? Bunu tartışmak lazım... Partinin kurultay toplaması bence çok önemlidir. En yakın zamanda bu kurultay partide bir değişikliğe yol açarsa onun da bir faydası olur. Çünkü partileri başarıya götüren değişimdir. Bütün demokratik ülkelerde mevcudu aynen muhafaza ederek daha başarılı sonuç alan partiler dünyada azdır. Kurultay bir değişime yol açarsa ne ala."

AMA DAHA ÖNEMLİSİ BU KURULTAYDA ŞUNLARI TARTIŞMAK LAZIM

"Nerede hata yaptık da bu sonuç çıktı? Niçin hayır bloğunu bir arada tutamadık? Ne eksikliğimiz vardı? Neyimiz yanlıştı? Kadrolarımız mı, söylemlerimiz mi, politikamız mı? Nerede yanlış yaptık? OHAL altında seçim yapılmaz dedik. Sonra seçim yapılmasını kabul ettik, doğru muydu? Sonra OHAL altında seçim yapılmasını kabul etmek, biz seçime hazırız demek doğru muydu? OHAL’i kaldırın sonra seçimi yapın demek daha doğru olmaz mıydı? Bunlar tartışılacak. Basının ve TRT’nin bu durumu altında seçim yaptığımız zaman bu demokratik bir seçim olmayacaktı bilmiyor muyduk? Demokratik olmayacağını bile bile bu seçime razı olduk. Bir taraftan yargının tarafsız olmadığını, bağımsız olmadığını söyleyip, bir taraftan milletvekili dokunulmalığını kaldırılmasını kabul etmemiz gibi. Milletvekili dokunulmazlığını kaldırarak kendi söyleminizle ‘bağımsız saymadığınız yargıya’ teslim olmuş oluyorsunuz. Bu çelişkilerimizi kurultay yaparak tartışmak ve gözden geçirmek lazım…"

Başarısızlığın nedenlerine dair çıkarılan sonuçların doğru olmadığını savunan Öymen, "halkı suçlamak doğru olmaz" dedi.

"HALKI SUÇLAMAKLA OLMAZ"

"Burada en yapılmayacak iş halkı suçlamaktır. Halk bize oy vermedi demek ki kabahat halkta. Bunu demeyeceksin. Eğer oyunuz düştüyse sorunu kendinizde arayacaksınız. Her ülke için, her parti için bu doğrudur. AK Parti’nin oyları da düştü? Niye düştü? Suçlu halk mı? Ak Parti’nin yanlış politikalarına halk itibar etmedi. Ama buna rağmen yaklaşık bizim iki mislimiz oy aldıysa burada bizim de düşünmemiz gereken çok konular var. Bu soruyu bütün demokratik ülkelerde partiler kendilerine sorarlar. Kazanan partiler de sorarlar “Niye daha iyisini yapamadık” sorusunu… Hata yaptık derler. Mesela tek başına iktidar olmuş ama beklediği kadar iyi sonuç alamamış, orada derler ki biz nerede hata yaptık da daha iyi sonuç alamadık? Hem yeterince sonuç alamamışsınız hem iktidar partisinin yarısı kadar oy almışsınız beklediğiniz temel sonucu da elde edememişsiniz. Tam da burada biz nerede hata yaptık diye soracağınıza biz çok başarılı bir iş yaptık derseniz uluslararası işlere göre böyle bir değerlendirmenin kabul edilmesi zordur."

Öymen, MHP'nin oylarının yükselişini de "Bunu araştırmak lazım" diyerek değerlendirdi.

"Bu arada dikkat çeken şu bazı illerde MHP’nin aldığı oylarda çok ciddi artışlar var. Bu nasıl olmuştur? MHP milliyetçi söylemleri savunurken nasıl oluyor da aksi görüşlerin yoğun olduğu bölgede oyları iki üç misline çıkabiliyor? Bunu araştırmak lazım."

ONUR ÖYMEN KİMDİR?

Türk siyasetçi ve diplomat olan Onur Öymen 1940 yılında İstanbul-Kadıköy’de doğdu. Eğitimci bir anne babanın oğlu olan Onur Öymen ilk, orta ve lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi’n de lisans eğitimi alan Öymen’nin hazırlamış olduğu 'Teknolojik Gelişme ve Savunma Politikası' adlı doktora tezi kitaplaştırılmış ve yayımlanmıştır.

1964’te Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Onur Öymen, askerlik hizmetinin ardından NATO Dairesinde İkinci kâtip olarak görev yaptı. 1968'de Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği'nde İkinci kâtip daha sonra da başkâtip olarak görevlendirildi. Yoğun bir diplomatik hayatı olan Onur Öymen birçok farklı görevde bulundu. Kopenhag Büyükelçisi, Bonn Büyükelçisi görevlerinin ardından 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

1997'de NATO Daimi Temsilcisi oldu. 2002 yılının Ağustos ayında Dışişleri Bakanlığındaki görevinden emekli oldu. Dışişleri Bakanlığı’ndan emekli olmasının ardından 2002’de İstanbul CHP Milletvekili olarak meclise girdi. 5 Kasım 2003'ten 23 Mayıs 2010'a değin CHP Genel Başkan Yardımcısı olmuştur. Temmuz 2007'de CHP Bursa Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca bilen Onur Öylü evli ve iki çocuk babasıdır.

Türkiye Haber Merkezi