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Siyaset CHP'li eski Milletvekili Gün koronavirüse yenik düştü
Siyaset

CHP'li eski Milletvekili Gün koronavirüse yenik düştü

CHP Kocaeli eski Milletvekili Salih Gün, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastaneye hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:58:00 -
CHP'li eski Milletvekili Gün koronavirüse yenik düştü

CHP Kocaeli eski Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı.

4 doz aşı olduklarını yazmıştı

Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı.

Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

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