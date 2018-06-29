0553 313 94 23

CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

İstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem gözaltına alındı. Eren Erdem, Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

29 Haziran 2018 Cuma 02:19
CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

İstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Eren Erdem'in paylaşımı şöyle: "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım."

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.Davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de yapılmasını karara bağlanmıştı. Dava nedeniyle Erdem'e yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Eren Erdem kimdir?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babasının ismi Hasan, annesinin ismi Hüsniye'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur’an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kur’an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Türkiye’de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen “hanif müslümanlık” hareketinin öncülerinden Erdem, 2000'li yılın hemen başında kurulan “haniflik” düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı.

Şimdiye kadar, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına, Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları, Selman-ı Pak, İslam ve Kapitalizm, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri adlı 8 kitap yazdı.” Bir çok kitabı büyük ilgi gördü.

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Eren Erdem, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 02:19
  1. Aydın
  2. İstanbul
  3. Eren Erdem
  4. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem
  5. CHPEren Erdem
  6. CHP Milletvekili Eren Erdem
  7. eren erdem gözaltı
  8. eren erdem fetö
  9. eren erdem pkk

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...