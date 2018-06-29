CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı

İstanbul CHP eski Milletvekili Eren Erdem Twitter hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Eren Erdem'in paylaşımı şöyle: "An itibariyle gözaltına alındım. Gerekçemi bilmiyorum. Polisler tarafından evimin önünden gözaltına alındım. Kamuoyunun bilgisine sunarırım."

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianameyi kabul etmişti.Davanın ilk duruşmasının 19 Eylül'de yapılmasını karara bağlanmıştı. Dava nedeniyle Erdem'e yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

Eren Erdem kimdir?

Eren Erdem, 14 Ağustos 1986 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Babasının ismi Hasan, annesinin ismi Hüsniye'dir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur’an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kur’an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı.

Türkiye’de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen “hanif müslümanlık” hareketinin öncülerinden Erdem, 2000'li yılın hemen başında kurulan “haniflik” düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı.

Şimdiye kadar, “Gayya Karanlığından Kur’an Aydınlığına, Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları, Selman-ı Pak, İslam ve Kapitalizm, Riya Tabirleri, Devrim Ayetleri adlı 8 kitap yazdı.” Bir çok kitabı büyük ilgi gördü.

Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde CHP milletvekili olarak meclise girmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Eren Erdem, evli ve 1 çocuk babasıdır.