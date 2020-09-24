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Siyaset CHP'li Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya hakaret
Siyaset

CHP'li Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya hakaret

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasında yaşanan tartışmayla ilgili yine kendine yakışan tavrı gösterdi. Özkoç, Soylu için hakaret içerikli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:54:00 - 2020-09-24 16:55:54
CHP'li Engin Özkoç'tan Süleyman Soylu'ya hakaret

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan arasında yaşanan gerginlikle ilgili Soylu'ya hakarette bulunarak, "Senin dilin Cumhurbaşkanı'nın karşısında gırtlağına kaçmış ama milletin karşısına çıktığın zaman pabuç gibi. Orada her istediğini söylüyorsun." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis'te gerçekleştirilen basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yine Özkoç yine hakaret

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında yaşanan polemikle ilgili soruya yine kendine özgü üslup ile yanıt verdi.

Başarılarıyla değil de devlet büyüklerine yaptığı hakaretleriyle adından söz ettiren Özkoç, "Senin dilin Cumhurbaşkanı'nın karşısında gırtlağına kaçmış ama milletin karşısına çıktığın zaman pabuç gibi. Orada her istediğini söylüyorsun." ifadelerini kullandı.

Özkoç Cumhurbaşkanı'na da hakaret etmişti

CHP'li Engin Özkoç daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ağır hakaretlerde bulunmuştu. Özkoç, Erdoğan hakkında 'haysiyetsiz, şerefsiz' gibi ifadeler kullanmıştı.

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