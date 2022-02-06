CHP’li Ekrem’in İETT sınavı devam ediyor! Bu kez otobüste yangın çıktı ve bakın nasıl müdahale edildi!

Küçükçekmece'de, içinde çok sayıda yolcu bulunan İETT otobüsü, seyir halinde olduğu sırada alev aldı. Otobüs şoförü yolcular hızla otobüsten indirip yangın tüpüne sarıldı. Yanan otobüse ilk müdahale, yoldan geçen beton mikserinden su sıkılarak yapıldı.

İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de 1. İkitelli Caddesi üzerinde seyir halindeki Habip Aslan idaresindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsü, saat 19.15 sıralarında bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Motor kısmından dumanlar çıktığını gören sürücü, otobüsü durdurarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Otobüsün içinde bulunan çok sayıda yolcu ise hızla aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada yoldan geçen bir beton mikserinin hortumuyla yangına müdahale edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda otobüsün motor kısmında hasar oluştu.

"Yolcuları boşaltıp yangın tüpüyle müdahale ettim”

Olayı anlatan otobüs şoförü Habip Aslan, "Araçtan dumanlar çıktığını fark ettim. Sağa çekip, yolcuları boşalttım. Yangın tüpüyle müdahale ettim. O ara bir beton mikseri geldi. Sağ olsun, yardım etti. Çok yolcu vardı. Kapıları açtım hemen boşalttılar otobüsü. Yangını, büyümeden söndürdük. Kimse zarar görmedi" dedi.