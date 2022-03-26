CHP’li Ekrem’in ‘çözüm masası’ meğer esnafla rakı sofrasıymış!

“Her şey çok güzel olacak” diyen Ekrem İmamoğlu’nun ekibinin yaptıkları ‘pes’ dedirtiyor. İstanbul’da hemen hemen her gün yeni bir İBB skandalı patlak veriyor.

İstanbul’u sarhoş ve berduşlara teslim etti

Geçtiğimiz aylarda İBB iştirakine bağlı İSFALT'ta görevli bulunan karla mücadele aracının sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıkmış, olay kamuoyu tarafından büyük tepki toplamıştı. İkinci bir skandal ise dün Bağcılar’dan kameralara yansımıştı. İBB’nin iştiraki olan İSFALT A.Ş.’ye ait kamyonu kullanan alkollü şoför, vatandaşların arabalarını biçmişti.

Ekrem’in ‘çözüm masası’ dediği meğer rakı masasıymış!

Son skandalı ise gazeteci Cengiz Alçayır, Türkiye’ye duyurdu. Taksicilerin sorunlarının konuşulması için Ekrem İmamoğlu’nun ‘çözüm masası’ dediği ancak gerçekte rakı masası kurulduğu ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerini gazeteci Cengiz Alçayır, sosyal medya hesabından paylaştı.

Gazeteci Cengiz Alçayır skandal görüntüleri paylaştı

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürü Barış Yıldırım, Ekrem İmamoğlu’nun ‘plaka ağası’ dediği esnaflardan İ.B.’ye ait görüntüleri gazeteci Cengiz Alçayır, şu sözlerle paylaştı:

''Taksicilerin sorunlarını çözmek için ORTAK MASA kuracağız..!'' dedi,

sözde kafaya taktığı PLAKA AĞASI, BARON diye nitelendirdiği kesimlerle

RAKI MASASI kurdu..!”